Kylian Mbappe Bicara Jujur soal Kekurangan Bermain dan Momen Ikonik di Real Madrid

JawaPos.com - Bintang Real Madrid, Kylian Mbappe, buka-bukaan soal sisi defensifnya yang kerap menjadi sorotan sejak bergabung ke Santiago Bernabeu.

Dalam sesi santai di The Bridge bersama Achraf Hakimi, Aurelien Tchouameni, dan komedian Malik Bentalha, Mbappe bicara panjang lebar tanpa filter seperti saat sedang melakukan konferensi pers.

"Saya bosan dengan wawancara. Jurnalis ada untuk membuatmu mengatakan hal yang sebenarnya tidak ingin kamu ucapkan. Rasanya seperti bertinju," ujarnya dikutip dari marca.com.

Mbappe mengaku bahwa ia memang cenderung kurang aktif dalam bertahan dibandingkan pemain lain.

"Kadang itu bisa menjadi masalah. Tapi ketika saya ikut bertahan, dampaknya terasa besar bagi tim. Di Madrid, saat saya turun membantu, semua pemain lain ikut bekerja sama," jelasnya.

Ia menambahkan, kritik soal hal ini justru dianggapnya konstruktif dan membantunya berkembang.

Selain membahas sisi defensif, Mbappe juga menceritakan momen viral bersama bek RB Leipzig, Josko Gvardiol, yang sempat heboh di media sosial.

"Itu terjadi di leg pertama. Saat counter-attack, dia men-tackle saya dan teriak 'Yeah!' Saya ingat momen itu," katanya.