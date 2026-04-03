Andre Rizal Hanafi
04 April 2026, 00.19 WIB

Kylian Mbappe Bicara Jujur soal Kekurangan Bermain dan Momen Ikonik di Real Madrid

Pemain Real Madrid Kylian Mbappe. (Instagram/@9javenue)

JawaPos.com - Bintang Real Madrid, Kylian Mbappe, buka-bukaan soal sisi defensifnya yang kerap menjadi sorotan sejak bergabung ke Santiago Bernabeu.

Dalam sesi santai di The Bridge bersama Achraf Hakimi, Aurelien Tchouameni, dan komedian Malik Bentalha, Mbappe bicara panjang lebar tanpa filter seperti saat sedang melakukan konferensi pers.

"Saya bosan dengan wawancara. Jurnalis ada untuk membuatmu mengatakan hal yang sebenarnya tidak ingin kamu ucapkan. Rasanya seperti bertinju," ujarnya dikutip dari marca.com.

Mbappe mengaku bahwa ia memang cenderung kurang aktif dalam bertahan dibandingkan pemain lain. 

"Kadang itu bisa menjadi masalah. Tapi ketika saya ikut bertahan, dampaknya terasa besar bagi tim. Di Madrid, saat saya turun membantu, semua pemain lain ikut bekerja sama," jelasnya. 

Ia menambahkan, kritik soal hal ini justru dianggapnya konstruktif dan membantunya berkembang.

Selain membahas sisi defensif, Mbappe juga menceritakan momen viral bersama bek RB Leipzig, Josko Gvardiol, yang sempat heboh di media sosial. 

"Itu terjadi di leg pertama. Saat counter-attack, dia men-tackle saya dan teriak 'Yeah!' Saya ingat momen itu," katanya.

Tak hanya itu, Mbappe mengenang pengalaman uniknya bersama Hakimi saat Piala Dunia 2022. Mereka kerap bermain Football Manager bareng dan saling menelpon setiap hari, bahkan ketika turnamen berlangsung hingga semifinal. 

Editor: Edi Yulianto
Artikel Terkait
Kylian Mbappé: Sulit Membayangkan Piala Dunia Tanpa Neymar! - Image
Sepak Bola Dunia

Kylian Mbappé: Sulit Membayangkan Piala Dunia Tanpa Neymar!

27 Maret 2026, 03.25 WIB

Tidak Hanya Kylian Mbappé, Tim Medis Real Madrid Juga Disebut Salah Diagnosis Cedera Eduardo Camavinga - Image
Sepak Bola Dunia

Tidak Hanya Kylian Mbappé, Tim Medis Real Madrid Juga Disebut Salah Diagnosis Cedera Eduardo Camavinga

27 Maret 2026, 03.20 WIB

Real Madrid Dituduh Salah Tangani Cedera, Kylian Mbappe Sempat Murka pada Tim Medis - Image
Sepak Bola Dunia

Real Madrid Dituduh Salah Tangani Cedera, Kylian Mbappe Sempat Murka pada Tim Medis

26 Maret 2026, 14.31 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

