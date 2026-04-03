Risma Azzah Fatin
04 April 2026, 05.43 WIB

Marc Cucurella Buka Kemungkinan Kembali ke Barcelona Meski Masih Nyaman Bersama Chelsea

Marc Cucurella (Instagram @cucurella3)

JawaPos.com – Marc Cucurella mengisyaratkan kemungkinan meninggalkan Chelsea FC dalam beberapa tahun ke depan.

Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (3/4), Pemain asal Spanyol tersebut mengaku masih merasa nyaman bermain di London bersama klubnya saat ini. Namun, ia tidak menutup peluang untuk kembali ke klub masa kecilnya.

Bek berusia 27 tahun itu menyebut bahwa kembali ke FC Barcelona merupakan opsi yang sulit untuk ditolak. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh situasi yang terjadi di masa mendatang.

Selain itu, faktor keluarga juga akan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan langkah kariernya.

Cucurella menjelaskan bahwa saat ini ia belum memikirkan kepindahan tersebut secara serius. Ia menegaskan fokusnya masih tertuju pada performa bersama Chelsea.

Meski demikian, ia membuka kemungkinan untuk mempertimbangkan tawaran jika peluang itu benar-benar datang.

Sejak bergabung pada 2022, Cucurella menjadi salah satu transfer yang dinilai cukup berhasil di tengah perubahan besar kepemilikan klub. Ia mampu menunjukkan performa yang konsisten di lini pertahanan. Hal tersebut membuat posisinya tetap penting dalam skuad Chelsea.

Pernyataan Cucurella muncul di tengah spekulasi masa depan beberapa pemain Chelsea lainnya. Enzo Fernández dikabarkan membuka peluang pindah ke Real Madrid CF. Sementara itu, Cole Palmer disebut-sebut tidak sepenuhnya puas dengan situasinya di klub.

Situasi ini menunjukkan potensi perubahan dalam komposisi skuad Chelsea pada masa mendatang. Klub kemungkinan akan menghadapi tantangan dalam mempertahankan sejumlah pemain kunci.

Editor: Novia Tri Astuti
