Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
04 April 2026, 05.46 WIB

Joao Felix Akui Kepergiannya dari Chelsea Bawa Dampak Positif Usai Bergabung dengan Al-Nassr

Joao Felix (Bein Sports) - Image

Joao Felix (Bein Sports)

JawaPos.com – João Félix menegaskan bahwa keputusannya meninggalkan Chelsea FC untuk bergabung dengan Al-Nassr FC merupakan langkah yang tepat bagi kariernya.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (3/4), Penyerang asal Portugal itu menyebut dirinya hanya melakukan apa yang diperlukan demi mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak. Ia pun mengaku merasa bahagia dengan keputusan tersebut.

Pemain berusia 26 tahun itu bergabung dengan Al-Nassr pada musim panas 2025 setelah kesulitan menembus tim utama di bawah pelatih Enzo Maresca.

Sebelumnya, Félix sempat memperkuat Chelsea secara permanen setelah masa peminjaman. Namun, minimnya menit bermain membuatnya memilih mencari peluang baru.

Félix mengungkapkan bahwa masa bermainnya di Chelsea tetap menjadi pengalaman yang menyenangkan. Ia menyebut klub tersebut sebagai salah satu tim besar dengan lingkungan yang nyaman. 

Meski demikian, Felix menilai keputusan hengkang merupakan pilihan terbaik untuk perkembangan kariernya.

Setelah pindah ke Al-Nassr, Félix menunjukkan performa impresif di kompetisi domestik Arab Saudi. Ia mencatatkan kontribusi signifikan melalui gol dan assist dalam sejumlah pertandingan liga. Hal tersebut membuatnya kembali menemukan kepercayaan diri di lapangan.

Félix juga menilai bahwa ia kini bermain di posisi yang paling sesuai dengan karakter permainannya. Posisi tersebut disebutnya sebagai peran alami yang pernah ia jalani saat membela SL Benfica. Sistem permainan tim pun dinilai sangat mendukung performanya secara optimal.

Selain itu, Félix turut membela kualitas kompetisi Liga Pro Saudi dari berbagai kritik. Ia menegaskan bahwa sebagian besar pertandingan berlangsung kompetitif, terutama dalam perebutan gelar juara.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore