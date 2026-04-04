Cristiano Ronaldo Comeback dari Cedera! Bantu Al Nassr Tundukkan Al Najma 5-2 di Saudi Pro League

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo menandai comeback-nya dari cedera dengan penampilan gemilang setelah mencetak dua gol dalam kemenangan Al Nassr atas Al Najma pada lanjutan Saudi Pro League pada Sabtu (4/4) di Alawwal Park, Riyadh.

Penyerang asal Portugal itu kembali ke susunan pemain utama Al Nassr setelah absen lebih dari satu bulan akibat cedera hamstring. Meski lama menepi, Ronaldo langsung memberikan dampak signifikan bagi timnya.

Sejak pertandingan dimulai, sebenarnya Al Najma sempat memberikan tekanan lebih dulu. Al Najma berhasil membuka keunggulan pada menit ke-44 lewat gol Altulayhi yang mengejutkan Al Nassr menjelang akhir babak pertama. Namun, Al Nassr merespons dengan sangat cepat pada masa injury time babak pertama.

Abdullah Al-Hamdan mampu menyamakan kedudukan pada menit 45+8, sebelum Sadio Mane membalikkan keadaan menjadi 2-1 hanya satu menit berselang, tepatnya pada menit 45+9. Memasuki babak kedua, Al Najma kembali menunjukkan perlawanan. Felippe Cardoso mencetak gol penyeimbang pada menit ke-47 dan membuat skor menjadi imbang 2-2.

Namun, momentum berbalik setelah Al Nassr melakukan beberapa perubahan taktik. Pada menit ke-56, Cristiano Ronaldo sukses mengeksekusi penalti untuk membawa timnya kembali unggul 3-2. Gelandang Marcelo Brozovic juga sempat menerima kartu kuning pada menit ke-58 saat intensitas permainan yang semakin sengit.

Ronaldo kemudian menambah gol keduanya pada menit ke-73 yang memperlebar keunggulan menjadi 4-2. Sejumlah pergantian pemain juga dilakukan kedua tim setelahnya untuk menjaga ritme permainan. Al Nassr semakin memastikan kemenangan setelah Mane mencetak gol keduanya pada menit 90+5, sekaligus menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2.

Dengan tambahan dua gol, Ronaldo saat ini telah mengoleksi 967 gol sepanjang karier profesionalnya. Hal itu membuat Ronaldo semakin mendekati ambisinya menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencapai 1.000 gol.

Usai pertandingan, Ronaldo menyampaikan kegembiraannya melalui media sosial. Pemain berusia 41 tahun itu menulis bahwa dirinya senang bisa kembali bermain dan mengajak timnya untuk terus melangkah maju bersama.

“Senang rasanya bisa kembali. Kita melangkah maju bersama!” tulis Ronaldo di X (dulu Twitter).