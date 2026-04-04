Chelsea vs Port Vale: Prediksi Skor, Susunan Pemain, dan Siapa Akan Tersingkir dari Stamford Bridge?

JawaPos.com- Pertandingan menarik akan tersaji saat Chelsea FC menjamu Port Vale FC pada babak perempat final FA Cup 2025/2026. Laga ini akan berlangsung di Stamford Bridge pada Sabtu (4/4).

Chelsea datang dengan tren negatif. The Blues belum meraih kemenangan dalam empat laga terakhir dan bahkan gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan terakhir mereka.

Meski begitu, bermain di kandang sendiri memberi keuntungan bagi tim asuhan Liam Rosenior, yang pastinya ingin memanfaatkan momentum FA Cup untuk kembali ke jalur kemenangan.

Di sisi lain, Port Vale juga datang dengan modal yang kurang meyakinkan. Tim asuhan Jon Brady tengah berjuang mencari konsistensi setelah hasil yang inkonsisten dalam dua laga terakhir.

Bermain sebagai tim tamu membuat tantangan bagi The Valiants semakin berat, namun mereka diyakini akan berusaha tampil kompak untuk menyulitkan Chelsea.

Sorotan utama tentu berada pada lini depan Chelsea. Joao Pedro menjadi ancaman terbesar bagi pertahanan Port Vale. Meski baru mencetak satu gol di FA Cup musim ini, pemain asal Brasil itu punya kemampuan untuk membuka peluang dan mencetak gol penting.

Sementara itu, Ben Waine diharapkan mampu menjadi pembeda bagi tim tamu. Penyerang asal Selandia Baru ini tengah dalam performa bagus bersama tim nasionalnya dan siap memberi kejutan bagi The Blues.

Masalah cedera juga mewarnai laga ini. Chelsea dipastikan tanpa Reece James, Trevoh Chalobah, Levi Colwill, dan Filip Jorgensen, sementara Benoit Badiashile dan Jamie Bynoe-Gittens kemungkinan besar juga absen. Port Vale harus menyiapkan strategi tanpa Ben Heneghan dan George Byers yang cedera.

Secara statistik, Chelsea lebih unggul dalam head-to-head. Dari 14 pertemuan, The Blues menang tujuh kali, Port Vale tiga kali, dan empat laga berakhir imbang.