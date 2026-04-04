M Shofyan Dwi Kurniawan
04 April 2026, 19.42 WIB

Chelsea Hukum Enzo Fernandez usai Komentar soal Real Madrid

Chelsea menjatuhkan sanksi kepada Enzo Fernandez setelah komentar kontroversial terkait Real Madrid. (ig @enzojfernandez)

JawaPos.com–Chelsea akhirnya mengambil tindakan tegas terhadap Enzo Fernandez setelah komentar sang gelandang soal Real Madrid memicu kontroversi di tengah jeda internasional.

Melansir Talksport, manajer Liam Rosenior mengonfirmasi bahwa wakil kapten Chelsea itu akan absen dalam dua pertandingan berikutnya sebagai bentuk sanksi dari klub. Enzo Fernandez dipastikan tidak akan tampil saat Chelsea menghadapi Port Vale di Piala FA dan laga penting Liga Premier melawan Manchester City.

Komentar Enzo Fernandez memanaskan rumor transfer yang selama ini mengaitkannya dengan Real Madrid. Dalam sebuah wawancara, pemain asal Argentina itu secara terbuka mengaku punya ketertarikan besar terhadap ibu kota Spanyol tersebut.

”Saya sangat menyukai Madrid, kota ini mirip dengan Buenos Aires,” kata Enzo Fernandez ketika ditanya apakah dia bisa tinggal di negara lain.

Saat ditanya lebih lanjut apakah ia bisa menyebut Madrid sebagai rumahnya, Enzo menjawab iya.

Ucapan itu langsung memunculkan spekulasi baru soal masa depannya di Stamford Bridge. Terlebih, Chelsea sedang berada dalam periode sulit setelah tersingkir telak dari Paris Saint-Germain dengan agregat 8-2 di Liga Champions.

Tak hanya Enzo, Marc Cucurella juga ikut menyoroti situasi internal klub selama jeda internasional. Namun, Rosenior menegaskan bahwa kasus Cucurella berbeda dan tidak akan berujung pada hukuman.

Menurut Rosenior, keputusan menjatuhkan sanksi kepada Enzo bukan semata-mata karena rumor transfer. Melainkan karena sang pemain dianggap melewati batas yang sudah ditetapkan klub.

”Saya berbicara dengan Enzo satu jam yang lalu. Sebagai klub sepak bola, dengan saya sebagai bagian dari proses itu, kami telah membuat keputusan. Dia tidak akan tersedia untuk pertandingan besok, dan dia tidak akan tersedia untuk pertandingan melawan Manchester City Minggu depan,” tegas Rosenior.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
