PSG Kokoh di Puncak Klasemen, Brace Ousmane Dembele Tumbangkan Toulouse di Ligue 1 

JawaPos.com - Paris Saint-Germain (PSG) meraih kemenangan 3-1 atas Toulouse FC dalam lanjutan Ligue 1 yang berlangsung di Parc des Princes pada Sabtu (4/4). Hasil itu pun membuat PSG memperlebar keunggulan di puncak klasemen menjadi empat poin.

PSG pun tampil dominan sejak awal laga dan langsung menekan pertahanan Toulouse. Peluang demi peluang tercipta, termasuk upaya Khvicha Kvaratskhelia yang masih mampu diamankan kiper Toulouse Guillaume Restes.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-23 melalui aksi gemilang Ousmane Dembele. Pemain sayap asal Prancis itu melepaskan tembakan keras dari sisi kanan kotak penalti yang meluncur ke sudut atas gawang dan membawa PSG unggul 1-0.

Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama. Empat menit berselang, Toulouse berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan Rasmus Nicolaisen yang memanfaatkan situasi sepak pojok sehingga mengubah skor menjadi imbang 1-1.

PSG kemudian kembali memimpin pada menit ke-33. Berawal dari situasi sepak pojok, bola hasil sundulan Kvaratskhelia disambar Dembele dari jarak dekat untuk mencetak gol keduanya di laga itu sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1 bagi tuan rumah.

Memasuki babak kedua, PSG tetap mengontrol jalannya pertandingan. Sejumlah peluang tercipta melalui Kvaratskhelia dan Achraf Hakimi, tetapi keduanya belum mampu menambah gol. Bahkan, Dembele sempat mencetak gol ketiga, tetapi dianulir karena posisi offside.

Toulouse mencoba memberikan perlawanan, tetapi beberapa peluang mereka gagal dimaksimalkan. Upaya dari Emersonn dan Aron Donnum juga masih belum menemui sasaran. PSG akhirnya memastikan kemenangan di masa tambahan waktu.

Pemain pengganti Gonçalo Ramos kemudian mencetak gol ketiga PSG pada menit 90+2 lewat tembakan jarak jauh yang tidak mampu dibendung Restes dan mengunci skor menjadi 3-1. Hingga peluit panjang ditiup, skor tidak berubah. Dilansir dari ESPN, kemenangan itu pun memperpanjang tren positif PSG yang sebelumnya mencetak 12 gol dalam tiga pertandingan terakhir.