Chema Andres Buka Peluang Kembali ke Real Madrid di Masa Depan

JawaPos.com–Chema Andres mungkin baru meninggalkan Real Madrid musim panas lalu. Tapi pintu untuk kembali tampaknya belum sepenuhnya tertutup.

Melansir Diario AS, gelandang muda asal Spanyol itu kini sedang menikmati perjalanan bersama Stuttgart di Bundesliga. Namun, dia tidak menampik bahwa kembali ke Santiago Bernabeu suatu saat nanti tetap menjadi kemungkinan yang sangat menarik.

”Itu adalah sesuatu yang harus diputuskan oleh klub; saya akan senang untuk kembali ke Madrid, tetapi itu bukan sesuatu yang membuat saya khawatir saat ini,” tutur Chema Andres.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa Chema masih memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Real Madrid. Meski begitu, untuk saat ini dia memilih fokus penuh bersama Stuttgart dan tidak ingin terlalu memikirkan spekulasi masa depan.

”Saya sangat bahagia di Stuttgart. Saya sudah memberi tahu agen saya bahwa saya tidak ingin tahu apa pun tentang itu. Ketika saatnya tiba, kita akan berbicara dan melihat pilihan apa yang kita miliki,” terang Chema Andres.

Keputusan meninggalkan Real Madrid tahun lalu memang bukan hal mudah. Namun, Chema merasa Stuttgart adalah tempat terbaik baginya untuk berkembang karena menawarkan menit bermain dan kesempatan merasakan sepak bola profesional secara konsisten.

”Proyek olahraga ini sesuai dengan apa yang saya inginkan, untuk melangkah ke sepak bola profesional dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan menit bermain,” papar Chema Andres.

Dia mengungkapkan, peran pelatih Sebastian Hoeness sangat penting dalam keputusannya pindah ke Jerman.