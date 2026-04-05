Real Madrid Tumbang 1-2 dari Mallorca, Alvaro Arbeloa Tegaskan Target Sapu Bersih Sisa Laga

JawaPos.com - La Liga menghadirkan kejutan besar setelah Real Madrid harus menelan kekalahan 1-2 dari tim papan bawah dalam laga pekan ke-30 yang berlangsung di Estadi Mallorca Son Moix pada Sabtu (4/4). Hasil itu membuat posisi Real Madrid dalam perburuan gelar melawan Barcelona semakin sulit jelang akhir musim.

Mallorca bahkan membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-42 melalui gol Manu Morlanes. Memanfaatkan umpan silang Pablo Maffeo, Morlanes melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti yang tidak mampu dihentikan kiper Madrid.

Dilansir dari ESPN, Real Madrid sebenarnya berusaha bangkit di babak kedua. Upaya mereka baru membuahkan hasil pada menit ke-88 lewat sundulan Eder Militao yang memanfaatkan umpan sepak pojok Trent Alexander-Arnold dan mengubah skor menjadi 1-1.

Namun, drama terjadi di masa tambahan waktu ketika permainan hampir dipastikan berakhir imbang. Pada menit ke-90+1, Vedat Muriqi mencetak gol kemenangan bagi Mallorca setelah menerima umpan Mateo Joseph. Gol itu pun memastikan tuan rumah mengamankan tiga poin dengan skor akhir 2-1.

Sepanjang pertandingan, Real Madrid sebenarnya menciptakan sejumlah peluang, terutama melalui Kylian Mbappe dan Arda Guler, tetapi penampilan solid kiper Mallorca Leo Roman membuat peluang-peluang itu gagal berbuah gol. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengakui bahwa situasi timnya saat ini semakin sulit, tetapi tetap menegaskan fokus untuk menyapu bersih sisa pertandingan musim ini.

“Ya, jelas situasinya sekarang lebih sulit dibanding sebelum pertandingan dimulai. Kami masih memiliki delapan pertandingan tersisa dan pada dasarnya yang saya sampaikan kepada para pemain adalah, apa pun posisi kami di klasemen, seberapa pun jarak kami dengan Barcelona, tujuan kami berikutnya adalah memenangkan delapan laga tersisa,” ujar Arbeloa dikutip dari Diario AS.

Meskipun tetap optimis dapat meraih poin di laga selanjutnya, Arbeloa juga mengakui jumlah pemain yang prima di akhir musim semakin menipis sehingga pertandingan berikutnya akan terasa semakin berat. “Untuk itu, kami harus bermain lebih baik daripada hari ini, tampil di level yang jauh lebih tinggi. Kami menyadari hal itu. Tentu saja, semuanya menjadi lebih sulit karena jumlah pertandingan yang tersisa semakin sedikit dan jarak poin malam ini bisa saja semakin besar, tetapi tujuan kami harus tetap sama,” tambah Arbeloa.