Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
05 April 2026, 16.56 WIB

Real Madrid Kembali Terpeleset, Barcelona Semakin Dekat dengan Juara La Liga

Barcelona semakin dekat dengan gelar La Liga setelah mengalahkan Atletico Madrid dan memanfaatkan kekalahan Real Madrid dari Mallorca. (Dok. FCB)

JawaPos.com - Barcelona semakin dekat untuk mempertahankan gelar La Liga setelah menang dramatis 2-1 atas Atletico Madrid. Hasil itu terasa semakin penting karena datang beberapa jam setelah Real Madrid kembali kehilangan poin saat kalah 2-1 dari Mallorca.

Kini, Barcelona unggul tujuh poin di puncak klasemen dengan hanya delapan pertandingan tersisa. Dalam situasi seperti ini, rasanya trofi La Liga mulai perlahan bergerak menuju Camp Nou.

Melansir ESPN, pertandingan di markas Atletico berjalan panas sejak awal. Tim tuan rumah sempat unggul lebih dulu lewat Giuliano Simeone pada menit ke-39 setelah memanfaatkan umpan Clement Lenglet.

Namun, Barcelona tidak butuh waktu lama untuk merespons. Hanya tiga menit kemudian, Marcus Rashford menyamakan kedudukan lewat penyelesaian tenang setelah memainkan kombinasi cepat dengan Dani Olmo.

Momentum pertandingan kemudian berubah total di penghujung babak pertama. Nicolas Gonzalez mendapat kartu merah langsung setelah menjatuhkan Lamine Yamal di tepi kotak penalti.

Keunggulan jumlah pemain membuat Barcelona lebih dominan di babak kedua. Meski begitu, laga tetap diwarnai kontroversi ketika Gerard Martin sempat mendapat kartu merah karena menginjak pergelangan kaki Thiago Almada.

Wasit awalnya mengeluarkan kartu merah, tetapi keputusan itu berubah menjadi kartu kuning setelah tinjauan VAR. Keputusan tersebut langsung memicu protes keras dari para pemain dan staf Atletico Madrid.

Barcelona akhirnya berhasil memanfaatkan situasi itu di menit-menit akhir. Joao Cancelo melepaskan tembakan keras yang ditepis Juan Musso, tetapi bola muntah langsung disambar Robert Lewandowski menjadi gol kemenangan.

Gol tersebut memastikan kemenangan keenam beruntun Barcelona di La Liga. Di saat Real Madrid terus kehilangan poin, tim asuhan Hansi Flick justru semakin konsisten dan terlihat semakin sulit dihentikan.

Bagi Atletico Madrid, kekalahan ini menjadi yang ketiga secara beruntun di semua kompetisi. Situasi mereka juga mulai rumit karena Villarreal kini punya peluang untuk merebut posisi ketiga klasemen.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Ambil Risiko? Arbeloa bakal Mainkan Eder Militao Sebagai Starter saat Real Madrid Kontra Bayern Munchen - Image
Sepak Bola Dunia

Ambil Risiko? Arbeloa bakal Mainkan Eder Militao Sebagai Starter saat Real Madrid Kontra Bayern Munchen

06 April 2026, 18.00 WIB

Wasit Michael Oliver Pimpin Duel Panas Real Madrid vs Bayern Munich, Siapa yang Diuntungkan? - Image
Sepak Bola Dunia

Wasit Michael Oliver Pimpin Duel Panas Real Madrid vs Bayern Munich, Siapa yang Diuntungkan?

06 April 2026, 17.52 WIB

Peringkat Klub di Perempat Final Liga Champions: Real Madrid dan Liverpool Diprediksi Tersingkir - Image
Sepak Bola Dunia

Peringkat Klub di Perempat Final Liga Champions: Real Madrid dan Liverpool Diprediksi Tersingkir

06 April 2026, 17.42 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore