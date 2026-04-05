Real Madrid Kembali Terpeleset, Barcelona Semakin Dekat dengan Juara La Liga

JawaPos.com - Barcelona semakin dekat untuk mempertahankan gelar La Liga setelah menang dramatis 2-1 atas Atletico Madrid. Hasil itu terasa semakin penting karena datang beberapa jam setelah Real Madrid kembali kehilangan poin saat kalah 2-1 dari Mallorca.

Kini, Barcelona unggul tujuh poin di puncak klasemen dengan hanya delapan pertandingan tersisa. Dalam situasi seperti ini, rasanya trofi La Liga mulai perlahan bergerak menuju Camp Nou.

Melansir ESPN, pertandingan di markas Atletico berjalan panas sejak awal. Tim tuan rumah sempat unggul lebih dulu lewat Giuliano Simeone pada menit ke-39 setelah memanfaatkan umpan Clement Lenglet.

Namun, Barcelona tidak butuh waktu lama untuk merespons. Hanya tiga menit kemudian, Marcus Rashford menyamakan kedudukan lewat penyelesaian tenang setelah memainkan kombinasi cepat dengan Dani Olmo.

Momentum pertandingan kemudian berubah total di penghujung babak pertama. Nicolas Gonzalez mendapat kartu merah langsung setelah menjatuhkan Lamine Yamal di tepi kotak penalti.

Keunggulan jumlah pemain membuat Barcelona lebih dominan di babak kedua. Meski begitu, laga tetap diwarnai kontroversi ketika Gerard Martin sempat mendapat kartu merah karena menginjak pergelangan kaki Thiago Almada.

Wasit awalnya mengeluarkan kartu merah, tetapi keputusan itu berubah menjadi kartu kuning setelah tinjauan VAR. Keputusan tersebut langsung memicu protes keras dari para pemain dan staf Atletico Madrid.

Barcelona akhirnya berhasil memanfaatkan situasi itu di menit-menit akhir. Joao Cancelo melepaskan tembakan keras yang ditepis Juan Musso, tetapi bola muntah langsung disambar Robert Lewandowski menjadi gol kemenangan.

Gol tersebut memastikan kemenangan keenam beruntun Barcelona di La Liga. Di saat Real Madrid terus kehilangan poin, tim asuhan Hansi Flick justru semakin konsisten dan terlihat semakin sulit dihentikan.