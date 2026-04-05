Alvaro Arbeloa Sindir Camavinga! Buntut Real Madrid Dibungkam Mallorca, Gelandang Prancis Dinilai Gagal Jaga Konsentrasi

JawaPos.com - Real Madrid kembali menelan hasil buruk setelah kalah 2-1 dari Mallorca di Stadion Iberostar. Kekalahan ini terasa makin menyakitkan karena datang hanya beberapa hari sebelum laga besar melawan Bayern Munich di perempat final Liga Champions.

Los Blancos tampil jauh dari level yang diharapkan. Mereka kesulitan menjaga ritme permainan, kurang disiplin saat bertahan, dan kembali dihukum karena kehilangan fokus di momen-momen penting.

Setelah sempat menyamakan skor lewat sundulan Eder Militao, Real Madrid terlihat punya peluang untuk setidaknya membawa pulang satu poin. Namun, semua itu buyar ketika Vedat Muriqi mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir.

Salah satu pemain yang paling banyak mendapat sorotan dari fans adalah Eduardo Camavinga. Gelandang asal Prancis itu dinilai gagal menjaga konsentrasi, terutama dalam proses terciptanya gol pertama Mallorca.

Camavinga terlambat mengantisipasi pergerakan Manu Morlanes, sebuah kesalahan yang membuat lini belakang Real Madrid terlihat sangat rapuh. Momen itu bahkan memicu reaksi keras dari Antonio Rudiger di lapangan.

Melansir The Real Champs, dalam konferensi pers setelah pertandingan, Arbeloa memang mengambil tanggung jawab penuh atas kekalahan tersebut. Namun, ia juga memberi sinyal bahwa para pemain harus ikut bertanggung jawab atas kesalahan masing-masing.

“Tanpa fokus 200%, kami tidak akan menang. Jika Anda teralihkan dan kehilangan penjagaan, itu akan membuat Anda kebobolan gol.”

Komentar itu memang tidak menyebut nama Camavinga secara langsung, tetapi banyak pihak merasa pesan tersebut jelas diarahkan kepada sang gelandang.

Arbeloa tampaknya sengaja memilih pendekatan yang lebih halus. Ia tidak ingin mempermalukan Camavinga di depan publik, tetapi tetap memastikan pesan soal pentingnya konsentrasi tersampaikan dengan jelas.