M Shofyan Dwi Kurniawan
05 April 2026, 18.00 WIB

Lini Serang Atletico Madrid Tumpul, Diego Simeone Dianggap Blunder Cadangkan Ademola Lookman

Keputusan Diego Simeone mencadangkan Ademola Lookman dinilai menjadi salah satu penyebab Atletico Madrid kalah 2-1 dari Barcelona. (Dok. Lookman)

JawaPos.com - Diego Simeone mulai mendapat sorotan setelah Atletico Madrid kalah 2-1 dari Barcelona di La Liga. Salah satu keputusan yang paling dipertanyakan adalah saat ia memilih mencadangkan Ademola Lookman dalam laga sepenting itu.

Di pertandingan yang membutuhkan kecepatan, kreativitas, dan ancaman nyata di lini depan, Atletico justru membiarkan salah satu pemain paling berbahaya mereka duduk terlalu lama di bangku cadangan.

Padahal sejak bergabung pada Februari, Lookman langsung menunjukkan bahwa dirinya adalah pemain yang suka tampil di laga-laga besar. Ia mencuri perhatian saat menghadapi Barcelona di Copa del Rey dengan mencetak satu gol dan satu assist dalam kemenangan 4-0.

Tak lama setelah itu, ia juga tampil tajam dalam derby melawan Real Madrid dengan mencetak gol pembuka. Meski Atletico kalah 3-2, Lookman tetap menjadi salah satu pemain yang paling menonjol lewat kecepatan dan agresivitasnya.

Secara keseluruhan, pemain asal Nigeria itu sudah mengoleksi lima gol dan empat assist hanya dalam 14 penampilan. Statistik itu cukup untuk menjelaskan mengapa banyak pihak heran ketika Simeone memilih untuk tidak memainkannya sejak awal.

Melansir Soccernet, keputusan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Lookman baru saja menjalani dua pertandingan internasional penuh selama jeda internasional, sehingga ada kekhawatiran soal kebugarannya.

Selain itu, Simeone juga dikenal sangat memperhatikan disiplin bertahan. Ia tampaknya masih merasa Lookman belum sepenuhnya cocok dengan tuntutan bertahan dalam sistem permainannya.

Ada juga faktor Liga Champions. Dengan dua laga besar melawan Barcelona dalam waktu dekat, Simeone mungkin ingin menjaga kebugaran Lookman dan menjadikannya senjata dari bangku cadangan.

Namun, keputusan itu justru terasa menjadi bumerang.

Atletico sebenarnya sempat unggul lebih dulu lewat Giuliano Simeone pada menit ke-39. Tetapi Barcelona langsung merespons melalui Marcus Rashford hanya tiga menit kemudian.

Editor: Hendra
