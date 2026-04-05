Dibekuk Southampton dan Tersingkir dari Piala FA, Mikel Arteta Minta Pemain Arsenal Lakukan Hal Ini

JawaPos.com - Mikel Arteta memilih untuk tidak menyalahkan para pemainnya setelah Arsenal tersingkir dari Piala FA usai kalah di markas Southampton. Namun, manajer asal Spanyol itu tetap meminta timnya untuk bercermin dan memastikan musim ini tidak berakhir dengan tangan kosong.

Dalam laga pertama sejak kalah di final Carabao Cup, Arsenal kembali tampil di bawah standar. Southampton mampu memanfaatkan momen dengan baik lewat gol Ross Stewart dan pemain pengganti Shea Charles.

Hasil ini tentu menambah tekanan untuk Arsenal. Meski masih memimpin klasemen Premier League dengan keunggulan sembilan poin atas Manchester City, situasinya belum benar-benar aman.

City masih punya satu pertandingan tunda dan Arsenal juga harus bertandang ke Etihad dalam beberapa pekan ke depan. Ya, jadwal seperti ini biasanya cukup membuat fans Arsenal mulai buka kalkulator lebih cepat dari biasanya.

Arteta sadar timnya sedang berada di periode sulit. Cedera pemain kembali menghantam skuad, beberapa pemain inti belum tampil dalam performa terbaik, dan keraguan soal kemampuan Arsenal mempertahankan posisi di puncak mulai bermunculan lagi.

Meski begitu, melansir Sky Sports, ia tetap berdiri di depan untuk melindungi anak asuhnya.

"Saya mencintai para pemain saya, apa yang telah mereka lakukan selama sembilan bulan. Saya tidak akan mengkritik mereka karena kalah di sini. Apa yang mereka alami, beberapa di antaranya seharusnya tidak berada di sini hari ini. Saya akan membela mereka lebih dari sebelumnya."

"Jika ada yang harus bertanggung jawab, itu adalah saya. Kita memiliki periode terindah di depan kita. Biasanya Anda memiliki dua atau tiga momen seperti ini dalam satu musim, ini adalah momen pertama dengan tingkat kesulitan seperti ini. Mari kita bangkit dan membuktikan diri."

Arteta juga menegaskan bahwa Arsenal tidak boleh berlindung di balik alasan cedera atau absennya sejumlah pemain penting. Menurutnya, seluruh tim harus menerima situasi yang ada dan meresponsnya dengan mentalitas yang lebih kuat.