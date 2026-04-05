Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
05 April 2026, 18.04 WIB

Dibekuk Southampton dan Tersingkir dari Piala FA, Mikel Arteta Minta Pemain Arsenal Lakukan Hal Ini

Mikel Arteta meminta para pemain Arsenal untuk bercermin usai tersingkir dari Piala FA. Meski kecewa, ia tetap membela skuadnya dan yakin The Gunners bisa bangkit. (Dok. Arsenal)

JawaPos.com - Mikel Arteta memilih untuk tidak menyalahkan para pemainnya setelah Arsenal tersingkir dari Piala FA usai kalah di markas Southampton. Namun, manajer asal Spanyol itu tetap meminta timnya untuk bercermin dan memastikan musim ini tidak berakhir dengan tangan kosong.

Dalam laga pertama sejak kalah di final Carabao Cup, Arsenal kembali tampil di bawah standar. Southampton mampu memanfaatkan momen dengan baik lewat gol Ross Stewart dan pemain pengganti Shea Charles.

Hasil ini tentu menambah tekanan untuk Arsenal. Meski masih memimpin klasemen Premier League dengan keunggulan sembilan poin atas Manchester City, situasinya belum benar-benar aman. 

City masih punya satu pertandingan tunda dan Arsenal juga harus bertandang ke Etihad dalam beberapa pekan ke depan. Ya, jadwal seperti ini biasanya cukup membuat fans Arsenal mulai buka kalkulator lebih cepat dari biasanya.

Arteta sadar timnya sedang berada di periode sulit. Cedera pemain kembali menghantam skuad, beberapa pemain inti belum tampil dalam performa terbaik, dan keraguan soal kemampuan Arsenal mempertahankan posisi di puncak mulai bermunculan lagi.

Meski begitu, melansir Sky Sports, ia tetap berdiri di depan untuk melindungi anak asuhnya.

"Saya mencintai para pemain saya, apa yang telah mereka lakukan selama sembilan bulan. Saya tidak akan mengkritik mereka karena kalah di sini. Apa yang mereka alami, beberapa di antaranya seharusnya tidak berada di sini hari ini. Saya akan membela mereka lebih dari sebelumnya."

"Jika ada yang harus bertanggung jawab, itu adalah saya. Kita memiliki periode terindah di depan kita. Biasanya Anda memiliki dua atau tiga momen seperti ini dalam satu musim, ini adalah momen pertama dengan tingkat kesulitan seperti ini. Mari kita bangkit dan membuktikan diri."

Arteta juga menegaskan bahwa Arsenal tidak boleh berlindung di balik alasan cedera atau absennya sejumlah pemain penting. Menurutnya, seluruh tim harus menerima situasi yang ada dan meresponsnya dengan mentalitas yang lebih kuat.

"Tidak ada alasan terkait pemain yang absen atau yang sedang bermasalah. Mari kita bercermin, menerima situasi ini, melawannya, dan melangkah maju dengan jelas."

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Lengkap Superkomputer Terkait Klasemen Liga Inggris 2025/2026, Di mana Posisi Tim Favoritmu? - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Lengkap Superkomputer Terkait Klasemen Liga Inggris 2025/2026, Di mana Posisi Tim Favoritmu?

06 April 2026, 01.13 WIB

Mikel Arteta Blak-blakan! Ungkap Kekurangan Arsenal Saat Ditekuk Southampton di Piala FA - Image
Sepak Bola Dunia

Mikel Arteta Blak-blakan! Ungkap Kekurangan Arsenal Saat Ditekuk Southampton di Piala FA

05 April 2026, 18.06 WIB

Arsenal Tersingkir di Perempat Final Piala FA, Southampton Unggah Meme Rayakan Kemenangan Langka - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Tersingkir di Perempat Final Piala FA, Southampton Unggah Meme Rayakan Kemenangan Langka

05 April 2026, 16.57 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore