M Shofyan Dwi Kurniawan
05 April 2026, 18.08 WIB

Alvaro Arbeloa Bicara Gelar La Liga! Tanggapi Peluang Real Madrid Usai Kekalahan dari Mallorca

Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa. (Dok. Real Madrid)

JawaPos.com - Harapan Real Madrid untuk menjuarai La Liga mendapat pukulan telak usai kalah dramatis 2-1 dari Mallorca pada Sabtu sore. Kekalahan ini membuat Los Blancos semakin tertinggal dalam perburuan gelar, sementara Barcelona kini berpeluang memperlebar jarak di puncak klasemen.

Mallorca yang sedang berjuang menjauh dari zona degradasi tampil disiplin dan efektif. Manu Morlanes membuka keunggulan tuan rumah menjelang turun minum, sebelum Eder Militao sempat membuat Real Madrid bernapas lega lewat gol penyama kedudukan pada menit ke-88.

Namun, drama belum selesai. Saat pertandingan tampak akan berakhir imbang, Vedat Muriqi muncul sebagai penentu kemenangan Mallorca lewat gol di masa tambahan waktu. Striker asal Kosovo itu kembali menunjukkan ketajamannya dan membuat Real Madrid pulang tanpa poin.

Hasil ini membuat Real Madrid tetap berada di posisi kedua klasemen La Liga, terpaut empat poin dari Barcelona. Situasi bisa menjadi lebih sulit jika Barcelona berhasil menang atas Atletico Madrid, karena selisih poin bisa melebar menjadi tujuh angka.

Meski demikian, melansir Sports Mole Arbeloa menegaskan bahwa perburuan gelar belum berakhir. Menurutnya, masih ada cukup banyak pertandingan tersisa untuk membalikkan keadaan.

"La Liga belum berakhir bagi kami, masih banyak pertandingan tersisa."

Arbeloa mengakui timnya tampil kurang sabar dan kehilangan arah permainan, terutama di babak kedua. Ia menilai para pemain gagal menunjukkan apa yang sudah dipersiapkan selama latihan.

"Di babak kedua ada kecemasan karena tertinggal di papan skor, kesabaran yang harus kami miliki, karena tahu bahwa pertandingan akan lebih sulit. Kami menghadapi Mallorca dalam konteks yang lebih mudah bagi mereka. Ada delapan pertandingan tersisa, kami perlu memenangkan kedelapan pertandingan tersebut."

Pelatih Real Madrid itu juga menyoroti buruknya performa tim di lini serang. Menurutnya, Real Madrid terlalu terburu-buru dan gagal menciptakan peluang berbahaya secara konsisten.

"Kami bermain jauh lebih baik di babak pertama daripada babak kedua. Kami tidak menampilkan apa yang telah kami latih sepanjang minggu ini. Kami tidak menciptakan peluang bagus, dan kami kurang sabar, energi, dan ide."

Artikel Terkait
Wasit Michael Oliver Pimpin Duel Panas Real Madrid vs Bayern Munich, Siapa yang Diuntungkan? - Image
Sepak Bola Dunia

Wasit Michael Oliver Pimpin Duel Panas Real Madrid vs Bayern Munich, Siapa yang Diuntungkan?

06 April 2026, 17.52 WIB

Peringkat Klub di Perempat Final Liga Champions: Real Madrid dan Liverpool Diprediksi Tersingkir - Image
Sepak Bola Dunia

Peringkat Klub di Perempat Final Liga Champions: Real Madrid dan Liverpool Diprediksi Tersingkir

06 April 2026, 17.42 WIB

Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang

06 April 2026, 17.31 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

