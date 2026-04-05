M Shofyan Dwi Kurniawan
05 April 2026, 18.53 WIB

Ogah Salahkan Pemain, Alvaro Arbeloa Bertanggung Jawab atas Kekalahan Real Madrid dari Mallorca

Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa. (ig @realmadrid) - Image

Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa. (ig @realmadrid)

JawaPos.com–Real Madrid kembali kehilangan poin penting dalam perburuan gelar La Liga setelah kalah 2-1 dari Mallorca di Son Moix. Kekalahan ini membuat posisi Los Blancos semakin sulit karena Barcelona kini unggul tujuh poin di puncak klasemen.

Melansir Football Espana, Alvaro Arbeloa menegaskan bahwa Real Madrid belum menyerah usai kekalahan atas Mallorca. Target tim sekarang sederhana, memenangkan seluruh sisa pertandingan musim ini.

”Lebih sulit (memenangkan La Liga) daripada sebelum pertandingan dimulai. Kami masih memiliki delapan pertandingan tersisa. Seperti yang saya katakan kepada para pemain Real Madrid, apa pun posisi kami di liga, tujuan kami selanjutnya adalah memenangkan delapan pertandingan tersisa,” ujar Alvaro Arbeloa.

Arbeloa sadar bahwa target tersebut tidak akan mudah dicapai jika Real Madrid terus tampil seperti saat melawan Mallorca. Dia menilai timnya harus menunjukkan level permainan yang jauh lebih tinggi.

”Dan untuk melakukan itu, kami harus bermain lebih baik daripada hari ini dan tampil di level yang jauh lebih tinggi. Semuanya lebih sulit, tetapi tujuan kami harus tetap sama,” tutur Alvaro Arbeloa.

Yang menarik, Arbeloa sama sekali tidak ingin menjadikan para pemain sebagai kambing hitam. Di tengah banyaknya kritik terhadap performa sejumlah nama besar Real Madrid, sang pelatih justru memilih mengambil seluruh tanggung jawab atas kekalahan tersebut.

”Kekalahan ini sepenuhnya tanggung jawab saya,” tandas Alvaro Arbeloa.

Arbeloa menegaskan bahwa semua keputusan dalam pertandingan ada di tangannya, mulai dari pemilihan susunan pemain, pergantian pemain, hingga pendekatan taktik yang digunakan.

”Saya yang membuat keputusan, yang menentukan susunan pemain, yang melakukan pergantian pemain, yang memilih bagaimana kita harus bermain, dan kekalahan ini sepenuhnya tanggung jawab saya,” papar Alvaro Arbeloa.

Artikel Terkait
Real Madrid Kembali Terpeleset, Barcelona Semakin Dekat dengan Juara La Liga - Image
Sepak Bola Dunia

Real Madrid Kembali Terpeleset, Barcelona Semakin Dekat dengan Juara La Liga

05 April 2026, 16.56 WIB

Real Madrid Tumbang 1-2 dari Mallorca, Alvaro Arbeloa Tegaskan Target Sapu Bersih Sisa Laga - Image
Sepak Bola Dunia

Real Madrid Tumbang 1-2 dari Mallorca, Alvaro Arbeloa Tegaskan Target Sapu Bersih Sisa Laga

05 April 2026, 15.42 WIB

Chema Andres Buka Peluang Kembali ke Real Madrid di Masa Depan - Image
Sepak Bola Dunia

Chema Andres Buka Peluang Kembali ke Real Madrid di Masa Depan

04 April 2026, 23.19 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

