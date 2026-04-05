Ogah Salahkan Pemain, Alvaro Arbeloa Bertanggung Jawab atas Kekalahan Real Madrid dari Mallorca

JawaPos.com–Real Madrid kembali kehilangan poin penting dalam perburuan gelar La Liga setelah kalah 2-1 dari Mallorca di Son Moix. Kekalahan ini membuat posisi Los Blancos semakin sulit karena Barcelona kini unggul tujuh poin di puncak klasemen.

Melansir Football Espana, Alvaro Arbeloa menegaskan bahwa Real Madrid belum menyerah usai kekalahan atas Mallorca. Target tim sekarang sederhana, memenangkan seluruh sisa pertandingan musim ini.

”Lebih sulit (memenangkan La Liga) daripada sebelum pertandingan dimulai. Kami masih memiliki delapan pertandingan tersisa. Seperti yang saya katakan kepada para pemain Real Madrid, apa pun posisi kami di liga, tujuan kami selanjutnya adalah memenangkan delapan pertandingan tersisa,” ujar Alvaro Arbeloa.

Arbeloa sadar bahwa target tersebut tidak akan mudah dicapai jika Real Madrid terus tampil seperti saat melawan Mallorca. Dia menilai timnya harus menunjukkan level permainan yang jauh lebih tinggi.

”Dan untuk melakukan itu, kami harus bermain lebih baik daripada hari ini dan tampil di level yang jauh lebih tinggi. Semuanya lebih sulit, tetapi tujuan kami harus tetap sama,” tutur Alvaro Arbeloa.

Yang menarik, Arbeloa sama sekali tidak ingin menjadikan para pemain sebagai kambing hitam. Di tengah banyaknya kritik terhadap performa sejumlah nama besar Real Madrid, sang pelatih justru memilih mengambil seluruh tanggung jawab atas kekalahan tersebut.

”Kekalahan ini sepenuhnya tanggung jawab saya,” tandas Alvaro Arbeloa.

Arbeloa menegaskan bahwa semua keputusan dalam pertandingan ada di tangannya, mulai dari pemilihan susunan pemain, pergantian pemain, hingga pendekatan taktik yang digunakan.