Klasemen Liga Spanyol: Barcelona Unggul Tujuh Poin atas Real Madrid

JawaPos.com–Barcelona kini unggul tujuh poin atas pesaing terdekatnya Real Madrid di pucuk klasemen Liga Spanyol. Kedua tim telah memainkan pertandingan-pertandingan mereka pada pekan ke-30.

Dilansir dari Antara, Blaugrana pada Minggu (5/4) menang 2-1 atas tim ibu kota Spanyol, Atletico Madrid. Barcelona kini memiliki 76 poin dan memperpanjang catatan kemenangan menjadi enam kemenangan berturut-turut di liga domestik.

Real bermain lebih awal pada pekan lalu. Namun rentetan tiga kemenangan beruntun mereka harus terhenti akibat kekalahan 1-2 di markas Mallorca pada Sabtu (4/4), yang membuat Los Blancos kini baru mampu mengoleksi 69 poin.

Tim posisi ketiga, Villarreal, baru akan bermain pada Selasa (7/4) dengan bertandang ke markas Girona. Namun apapun hasil yang didapatkan The Yellow Submarine tidak akan mempengaruhi posisi mereka di klasemen untuk sementara, sebab mereka saat ini memiliki 58 poin.

Atletico yang kalah dari Barcelona, tetap berada di posisi keempat. Kekalahan kedua beruntun bagi Los Rojiblancos itu membuat mereka tetap menghuni posisi tersebut dengan koleksi 57 poin.

Tim posisi kelima, Real Betis, masih gagal mendulang kemenangan. Betis ditahan imbang 0-0 oleh tamunya Espanyol pada Sabtu (4/4) dan membuat mereka mengoleksi 45 poin.

Betis ditempel ketat tim posisi keenam, Celta Vigo, dengan koleksi 44 poin. Celta Vigo kembali ke jalur kemenangan setelah gagal menang dalam tiga laga beruntun, saat mereka menang 3-2 di markas Valencia pada Minggu (5/4).

Di papan bawah, satu-satunya tim zona degradasi yang mampu meraih kemenangan pada akhir pekan lalu justru tim juru kunci, Real Oviedo. Mereka memetik kemenangan kelimanya di liga domestik musim ini, saat menang tipis 1-0 atas tamunya Sevilla pada Minggu (5/4). Namun Oviedo terpaut cukup jauh dari zona aman yakni tujuh poin.