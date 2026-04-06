Leeds United Singkirkan West Ham! Lolos ke Semifinal Piala FA Setelah 39 Tahun Penantian

JawaPos.com - Leeds United memastikan tempat di semifinal Piala FA untuk pertama kalinya dalam 39 tahun setelah menyingkirkan West Ham United lewat drama adu penalti. Kedua tim sempat bermain imbang 2-2 hingga babak tambahan waktu di Stadion Olimpiade London pada Minggu (5/4).

Leeds sempat berada di atas angin dengan keunggulan dua gol hingga menit ke-94, sebelum West Ham bangkit dan memaksa pertandingan berlanjut ke extra time. Namun, Leeds mampu bertahan selama 30 menit tambahan dan akhirnya keluar sebagai pemenang lewat adu penalti.

Keberhasilan itu menjadi momen bersejarah bagi Leeds yang terakhir kali mencapai semifinal Piala FA pada 1987 saat kalah dari Coventry City. Bahkan, Leeds belum pernah memainkan laga non-playoff di Wembley sejak 1996 dan terakhir kali menjuarai kompetisi itu pada 1972.

Pertandingan itu dimulai dengan keberhasilan Leeds membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui gol Ao Tanaka yang memanfaatkan umpan dari sisi kiri. Dominasi Leeds berlanjut hingga babak kedua, sebelum akhirnya menggandakan keunggulan lewat tendangan penalti Dominic Calvert-Lewin pada menit ke-74. Namun, di masa tambahan waktu, West Ham memperkecil ketertinggalan melalui Mateus Fernandes pada menit ke-93, sebelum Axel Disasi menyamakan kedudukan tiga menit kemudian.

Di babak tambahan waktu, West Ham bahkan sempat mencetak dua gol, tetapi keduanya dianulir karena offside. Skor tetap imbang hingga peluit panjang ditiup dan memaksa laga ditentukan lewat adu penalti. Pada akhirnya, Leeds memastikan kemenangan setelah Pascal Struijk mencetak penalti penentu. Hasil itu pun membawa timnya melaju ke Wembley untuk menghadapi Chelsea di semifinal.

Sementara itu, pelatih Leeds Daniel Farke mengakui timnya sempat kehilangan kendali, tetapi tetap bangga dengan respons cepat para pemain. “Kami tidak pernah melakukannya dengan cara mudah. Kami sebenarnya bisa membuatnya lebih sederhana jika lebih tenang, tetapi ini perempat final Piala FA tandang dan kami tahu lawan akan berjuang sampai akhir,” ujar Farke dikutip dari The Athletic.

“Saya sangat bangga karena kami mampu menenangkan diri setelah momen sulit. Ini bukan pertandingan yang mudah, tetapi merayakannya bersama suporter memberikan kepercayaan diri besar bagi tim,” lanjut pelatih berusia 49 tahun itu.

Farke juga menilai bahwa kekuatan utama timnya terletak pada karakter dan mentalitas pemain yang terus diasah setiap hari. “Kami punya pemain dengan karakter yang baik. Kami selalu bekerja pada mentalitas dan kebersamaan. Kami memang tidak sempurna, tetapi kami selalu bermain dengan hasrat dan semangat kolektif,” jelasnya.

Selanjutnya, Leeds akan menghadapi Chelsea yang difavoritkan di semifinal. Farke pun tidak menyangkal status timnya sebagai underdog. “Kami jelas bukan favorit. Chelsea adalah tim besar dengan banyak pemain top. Namun, kami sudah mencetak sejarah dan tentu ingin melangkah lebih jauh,” kata Farke.