Samir Nasri Dituduh Pura-Pura Tinggal di Dubai, Eks Bintang Arsenal Diduga Hindari Pajak Rp 98 Miliar

JawaPos.com - Mantan winger timnas Prancis yang pernah memperkuat Arsenal dan Manchester City, Samir Nasri, tengah berurusan dengan otoritas pajak di negaranya. Nasri dituntut membayar pajak EUR 5 juta atau hampir Rp 98 miliar setelah dituding berbohong perihal domisili.

Seperti dilansir A Bola, Nasri mengaku tinggal di Dubai (Uni Emirat Arab) yang beban pajaknya hampir nol. Menurut otoritas pajak, pria 38 tahun kelahiran Marseille dan keturunan Aljazair itu ketahuan menghabiskan sebagian besar waktunya di Paris.

Untuk mendukung klaim mereka, para penyelidik menganalisis kebiasaan pengeluarannya. Penyelidik menemukan bahwa selama 2022, Nasri melakukan 212 pesanan makanan melalui platform Deliveroo dan semuanya diantarkan ke Paris.