Cetak Gol ke Gawang Genoa, Gleison Bremer  Bertekad Bawa Juventus Lolos ke Liga Champions

Aksi Gleison Bremer di laga kemenangan Juventus melawan Genoa. (Dok. Gleison Bremer)
JawaPos.com - Gleison Bremer bertekad membawa Juventus lolos ke Liga Champions setelah mengalahkan Genoa di Liga Italia pekan ke-31. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Allianz Stadium, Senin (6/4).
Bek tengah berusia 29 tahun tersebut berhasil mencetak gol pembuka bagi Juventus. Gleison Bremer mencetak gol sundulan pada menit keempat setelah mendapatkan umpan gol dari Lloyd Kelly.
Juventus kembali menambah keunggulan di babak pertama. Weston McKennie sukses mencetak gol pada menit ke-17 dan menjadi gol penutup bagi tim tuan rumah.
Bagi Gleison Bremer, Juventus sudah menunjukkan permainan apik setelah berhasil mengalahkan Genoa. Bek timnas Brasil itu juga menegaskan bahwa Juventus telah bermain sesuai dengan keinginan Luciano Spalletti.
Setelah mengalahkan Genoa, Bremer menegaskan dia ingin membawa Juventus mengunci satu tempat ke Liga Champions musim depan. Untuk saat ini, Juventus berada di peringkat kelima klasemen sementara.
"Kami bermain bagus. Yang terpenting adalah kemenangan bagi tim karena ini bukan pertandingan yang mudah. Di setiap pertandingan, kami harus tampil di level Juventus – itulah yang dituntut manajer, dan itulah juga yang dituntut oleh seragam ini, untuk berjuang meraih kemenangan. Kami belum sepenuhnya mencapai level itu tahun ini, tetapi kami harus lolos ke Liga Champions," kata Gleison Bremer yang dikutip laman resmi Juventus, Selasa (7/4).
Di sisi lain, Spalletti sangat senang dengan performa timnya di babak pertama yang bisa mencetak gol mengendalikan tempo permainan. Namun, di babak kedua, pelatih asal Italia tersebut memiliki beberapa kritikan untuk Juventus.
"Saya senang dengan performa tim. Tim yang menentukan tempo permainan di babak pertama sangat luar biasa, membuat pilihan dan keputusan yang tepat tentang bagaimana mendekati pertandingan; tim di babak kedua, yang agak bergantung pada keberuntungan, perlu meningkatkan performa, karena jika Genoa mencetak gol dari titik penalti, hasilnya akan diragukan – tetapi mengingat bagaimana kami bermain di 45 menit pertama, tidak ada keraguan tentang hal itu," pungkas Luciano Spalletti.
