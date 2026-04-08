Harry Kane Puji Penampilan Bayern Munchen saat Kalahkan Real Madrid, tapi Soroti Beberapa Kesalahan

JawaPos.com - Harry Kane memuji permainan Bayern Munchen setelah mengalahkan Real Madrid di leg pertama perempat final Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Bernabeu, Rabu (8/4).

Bayern Munchen berhasil unggul dua gol di babak pertama dan di awal babak kedua. Luis Diaz dan Harry Kane berhasil mencetak gol pada menit ke-41 dan 46 yang hanya mampu dibalas dengan satu gol dari Kylian Mbappe di menit ke-74.

Pujian diberikan Harry Kane kepada rekan setimnya setelah berhasil mengalahkan Real Madrid di kandangnya. Namun, penyerang timnas Inggris itu juga menyoroti beberapa kesalahan dari Bayern Munchen yang harus segera diperbaiki.

"Kami tahu bahwa datang ke Madrid dan mencoba mendapatkan hasil selalu sulit. Kami memainkan permainan yang sangat bagus dan kami bisa melakukan yang lebih baik lagi – mungkin umpan terakhir, penyelesaian akhir, kami memiliki beberapa peluang bagus. Tapi pujian juga untuk Madrid," kata Harry Kane kepada TNT Sports yang dikutip dari laman resmi UEFA, Rabu (8/4).

Menurutnya, Bayern Munchen sedang dalam performa terbaiknya. Kane juga menegaskan bahwa timnya selalu tampil berbahaya dan bisa mencetak gol.

"Kami telah menikmati beberapa momen yang sangat bagus bersama. Kami berada di fase krusial musim ini, jadi kami berharap dapat mempertahankannya. Kami selalu merasa berbahaya, kami selalu merasa bisa mencetak gol – dan kami melakukannya lagi malam ini saat bermain tandang," ujar penyerang 32 tahun tersebut.

Keuntungan satu gol memang belum membuat Bayern Munchen nyaman untuk menghadapi leg kedua pada 16 April nanti. Fokus Bayern Munchen selanjutnya adalah laga menghadapi St. Pauli di Bundesliga sebelum kembali menghadapi laga melawan Real Madrid.

"Kami berada di posisi yang bagus tetapi ini hanya keunggulan satu gol dan bisa berubah dengan sangat cepat. Kami harus tetap fokus. Kami memiliki pertandingan Bundesliga besar tandang [melawan St. Pauli] pada [Sabtu], jadi sekarang yang terpenting adalah memulihkan diri dan fokus pada pertandingan itu. Waktunya akan tiba minggu depan untuk mencoba tampil seperti yang kami lakukan hari ini," pungkas Kane.