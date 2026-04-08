Rizka Perdana Putra
08 April 2026, 23.33 WIB

Preview Barcelona vs Atletico Madrid: Blaugrana Ingin Menabung Gol, Diego Simeone Beri Psywar Hansi Flick!

Barcelona vs Atletico Madrid leg 1 babak 8 Besar Liga Champions. (instagram.com/@fcbarcelona)&nbsp;

JawaPos.com  – FC Barcelona membidik kemenangan dengan margin gol besar saat menjamu Atletico Madrid dalam first leg perempat final Liga Champions di Camp Nou dini hari nanti (siaran langsung beIN Sports 3/beIN Sports Connect/Vidio pukul 02.00 WIB).

Berkaca dari dua leg pertemuan kedua klub di semifinal Copa del Rey, pada Februari dan Maret lalu, menabung banyak gol sangat krusial.

Saat itu, Atletico yang memainkan first leg berhasil mengalahkan Barca dengan empat gol tanpa balas di Riyadh Air Metropolitano. Barca kemudian hanya mampu menang tiga gol tanpa balas dalam second leg di Camp Nou.

’’Kamu harus kembali lagi ke Madrid (untuk menentukan kelolosan),’’ kata entrenador Atletico Diego Simeone memberi psywar kepada koleganya di Barca, Hansi Flick, seperti dilansir Mundo Deportivo.

Akhir pekan lalu (5/4), Hansi sukses mengungguli Simeone ketika Barca menang 2-1 atas Atletico dalam jornada ke-30 LALIGA di Metropolitano. ’’Bakal ada spirit yang berbeda malam nanti (di Liga Champions),’’ klaim Cholo –sapaan akrab Diego Simeone.

Di sisi lain, bomber Barca Robert Lewandowski berambisi mengulangi gol yang dicetaknya ke gawang Atletico akhir pekan lalu saat menghadapi Los Colchoneros –julukan Atletico– dini hari nanti. Kapten timnas Polandia yang akrab disapa Lewy tersebut punya rapor positif lawan Atletico dengan menang 10 kali dari 15 duel dan berkontribusi total sembilan gol. 

”Jika aku mampu melakukannya di Madrid (Metropolitano, Red), maka aku yakin bisa melakukannya di sini (Camp Nou, Red),” tegas Lewy kepada Barca Blaugranes. 
 
PERKIRAAN PEMAIN

FC BARCELONA (4-2-3-1): 13-Joan Garcia (g); 23-Kounde, 5-Cubarsi, 18-Martin, 2-Cancelo; 24-Eric Garcia, 8-Pedri (c); 10-Yamal, 16-Fermin, 14-Rashford; 9-Lewandowski
Pelatih: Hansi Flick

ATLETICO MADRID (4-4-2): 1-Musso (g); 16-Molina, 24-Le Normand, 17-Hancko, 3-Ruggeri; 20-Giuliano Simeone, 14-Llorente, 6-Koke (c), 22-Lookman; 7-Griezmann, 19-Alvarez
Pelatih: Diego Simeone

Artikel Terkait
Menang 2-1, Bayern Munchen Curi Kemenangan dari Kandang Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Menang 2-1, Bayern Munchen Curi Kemenangan dari Kandang Real Madrid

08 April 2026, 14.45 WIB

Cetak Gol ke Gawang Genoa, Gleison Bremer  Bertekad Bawa Juventus Lolos ke Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Cetak Gol ke Gawang Genoa, Gleison Bremer  Bertekad Bawa Juventus Lolos ke Liga Champions

08 April 2026, 00.37 WIB

PSG vs Liverpool FC di Liga Champions 2025/2026: Prediksi Skor, Pemain Kunci, dan Duel Sengit di Parc des Princes! - Image
Sepak Bola Dunia

PSG vs Liverpool FC di Liga Champions 2025/2026: Prediksi Skor, Pemain Kunci, dan Duel Sengit di Parc des Princes!

07 April 2026, 21.16 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

6

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

7

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

8

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

9

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

10

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

