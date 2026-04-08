Preview Barcelona vs Atletico Madrid: Blaugrana Ingin Menabung Gol, Diego Simeone Beri Psywar Hansi Flick!

JawaPos.com – FC Barcelona membidik kemenangan dengan margin gol besar saat menjamu Atletico Madrid dalam first leg perempat final Liga Champions di Camp Nou dini hari nanti (siaran langsung beIN Sports 3/beIN Sports Connect/Vidio pukul 02.00 WIB).

Berkaca dari dua leg pertemuan kedua klub di semifinal Copa del Rey, pada Februari dan Maret lalu, menabung banyak gol sangat krusial.

Saat itu, Atletico yang memainkan first leg berhasil mengalahkan Barca dengan empat gol tanpa balas di Riyadh Air Metropolitano. Barca kemudian hanya mampu menang tiga gol tanpa balas dalam second leg di Camp Nou.

’’Kamu harus kembali lagi ke Madrid (untuk menentukan kelolosan),’’ kata entrenador Atletico Diego Simeone memberi psywar kepada koleganya di Barca, Hansi Flick, seperti dilansir Mundo Deportivo.

Akhir pekan lalu (5/4), Hansi sukses mengungguli Simeone ketika Barca menang 2-1 atas Atletico dalam jornada ke-30 LALIGA di Metropolitano. ’’Bakal ada spirit yang berbeda malam nanti (di Liga Champions),’’ klaim Cholo –sapaan akrab Diego Simeone.

Di sisi lain, bomber Barca Robert Lewandowski berambisi mengulangi gol yang dicetaknya ke gawang Atletico akhir pekan lalu saat menghadapi Los Colchoneros –julukan Atletico– dini hari nanti. Kapten timnas Polandia yang akrab disapa Lewy tersebut punya rapor positif lawan Atletico dengan menang 10 kali dari 15 duel dan berkontribusi total sembilan gol.

”Jika aku mampu melakukannya di Madrid (Metropolitano, Red), maka aku yakin bisa melakukannya di sini (Camp Nou, Red),” tegas Lewy kepada Barca Blaugranes.



PERKIRAAN PEMAIN

FC BARCELONA (4-2-3-1): 13-Joan Garcia (g); 23-Kounde, 5-Cubarsi, 18-Martin, 2-Cancelo; 24-Eric Garcia, 8-Pedri (c); 10-Yamal, 16-Fermin, 14-Rashford; 9-Lewandowski

Pelatih: Hansi Flick