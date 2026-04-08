Rizka Perdana Putra
08 April 2026, 23.37 WIB

Ide Tak Biasa Mikel Arteta di Latihan Arsenal: Misi Jatuhkan Pena setelah Bohlam, Pencuri, dan YNWA

Pelatih Arsenal Mikel Arteta. (Dok. Arsenal) - Image

Pelatih Arsenal Mikel Arteta. (Dok. Arsenal)

JawaPos.com - Tactician Arsenal Mikel Arteta kembali muncul dengan ide latihan tidak biasa. Jelang first leg perempat final Liga Champions di kandang Sporting CP dini hari tadi (8/4), para pemain Arsenal berlatih dalam kelompok dengan misi tidak menjatuhkan pena saat mereka saling menggiring bola.

”(Menghindari) panik sangat penting. Anda harus menjalani masa kini dan itulah standar yang kami tetapkan,” kata Arteta dibalik sesi latihan ”pena” tersebut sebagaimana dilansir dari Football London.

Pelatih asal Spanyol berusia 44 tahun ini memang punya cara-cara kreatif dalam memotivasi pemain. Dia pernah menggunakan bohlam sebagai bagian dari pembicaraan tim dan menyewa pencuri untuk mencuri barang-barang pemain dalam sebuah pertemuan.

Arteta juga pernah memasang pengeras suara yang memutar lagu You’ll Never Walk Alone (YNWA) di pinggir lapangan latihan jelang laga lawan Liverpool FC. 

