Rizka Perdana Putra
09 April 2026, 00.25 WIB

Timnas Kongo Lolos Piala Dunia 2026, Federasi Beri Hadiah Mobil Jeep hingga Sebidang Tanah

Potret kebahagiaan Timnas Kongo. (Sumber Foto : X @caf_online)

JawaPos.com - Tidak salah kalau Presiden Republik Demokratik Kongo, Felix Tshisekedi, meminta skuad timnas bertahan di Kinshasa seusai memastikan lolos ke Piala Dunia 2026.

Tshisekedi ternyata ingin mengguyur bonus kepada Chancel Mbemba dkk karena mengakhiri penantian kembali ke Piala Dunia sejak edisi 1974 (masih bernama Zaire).

Dilansir dari Africa Soccer, pemain dan staf pelatih Leopards –julukan timnas RD Kongo–menerima bonus beragam di istana negara kemarin (6/4). Bukan hanya uang tunai, melainkan juga ada mobil Jeep keluaran terbaru hingga sebidang tanah.

”Aku harap partisipasi dalam Piala Dunia harus menjadi sesuatu yang rutin,’’ kata Tshisekedi. 

Artikel Terkait
Stellantis Brand House Mantapkan Strategi 2026: Fokus Kuatkan Jeep dan Citroën, Siap Gandeng Leapmotor di Indonesia - Image
Review

Stellantis Brand House Mantapkan Strategi 2026: Fokus Kuatkan Jeep dan Citroën, Siap Gandeng Leapmotor di Indonesia

06 Februari 2026, 20.15 WIB

Jeep Tampilkan Rangkaian Model Ikonik di GJAW 2025, Rasakan Kebebasan dan Kenyamanan - Image
Otomotif

Jeep Tampilkan Rangkaian Model Ikonik di GJAW 2025, Rasakan Kebebasan dan Kenyamanan

22 November 2025, 18.30 WIB

Citroën dan Jeep Tampil di The 7th Indonesia Carvaganza 2025 - Image
Otomotif

Citroën dan Jeep Tampil di The 7th Indonesia Carvaganza 2025

28 Oktober 2025, 03.14 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

6

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

7

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

8

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

9

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

10

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

