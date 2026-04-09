Pau Cubarsi Dikartu Merah, Barcelona Ditekuk Atletico Madrid 0-2 di Leg Pertama

JawaPos.com - Atletico Madrid sukses membungkam Barcelona 0-2 di Stadion Camp Nou dalam pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions 2025/26 yang berlangsung pada Kamis dini hari WIB, dikutip dari ANTARA.

Barcelona harus bermain dengan 10 orang di babak pertama setelah bek Pau Cubarsi mendapatkan kartu merah langsung.

Julian Alvarez membuka keunggulan Atletico melalui tendangan bebas sebelum Alexander Sorloth menggandakan skor di babak kedua.

Hasil ini membuat Barcelona berada dalam posisi sulit saat mereka bermain di kandang Atletico Madrid di leg kedua yang akan digelar pada Rabu (16/4) mendatang.

Pertandingan berjalan seimbang di awal laga dengan Barcelona tampil dominan dalam penguasaan bola.

Marcus Rashford sempat mendapatkan dua peluang emas, tetapi gagal mengonversinya menjadi gol.

Barcelona bahkan sempat mencetak gol pada menit ke-17 melalui Rashford usai menerima umpan Lamine Yamal. Namun, gol tersebut dianulir karena Yamal sudah berada dalam posisi offside.

Atletico sesekali memberikan ancaman, termasuk lewat percobaan Alvarez, tetapi belum membahayakan gawang tuan rumah.