Bertengkar dengan Arbeloa Jadi Alasan Menghilangnya Raul Asencio

JawaPos.com - Raul Asencio akhirnya kembali masuk skuad Real Madrid, tetapi ternyata ada cerita cukup panas di balik absennya sang bek dalam beberapa pertandingan terakhir.

Melansir MARCA, Asencio sempat terlibat perselisihan besar dengan Alvaro Arbeloa. Konflik itu bahkan membuat pemain muda tersebut menghilang dari skuad untuk beberapa laga penting sebelum akhirnya meminta maaf kepada pelatih dan seluruh rekan setimnya.

Masalah bermula saat Real Madrid menghadapi Manchester City di leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada 11 Maret. Arbeloa memutuskan untuk tidak memainkan Asencio sebagai starter dan lebih memilih Dean Huijsen untuk mendampingi Antonio Rudiger di jantung pertahanan.

Keputusan itu ternyata membuat Asencio sangat kecewa. Bek berusia 23 tahun tersebut merasa pantas bermain setelah tetap memaksakan diri tampil melawan Celta Vigo meski sedang mengalami memar serius di leher.

Pada laga itu, Eder Militao dan David Alaba sedang cedera, sementara Huijsen absen karena skorsing. Karena itulah, Asencio merasa perjuangannya seharusnya dihargai dengan tempat di starting eleven saat melawan Manchester City.

Namun, ketika Arbeloa justru memilih Huijsen, Asencio disebut langsung mendatangi pelatihnya untuk mempertanyakan keputusan tersebut. Dari situ, hubungan keduanya mulai memanas.

Situasinya semakin rumit beberapa hari kemudian. Setelah dicadangkan saat melawan City, Asencio diperkirakan akan bermain menghadapi Elche. Namun, pada hari pertandingan, ia melapor kepada Arbeloa bahwa dirinya merasakan sedikit gangguan otot dan tidak cukup fit untuk bermain.

Hal itu membuat Arbeloa kesal karena ia harus mengubah rencana secara mendadak. Antonio Rudiger yang awalnya ingin diistirahatkan menjelang leg kedua melawan Manchester City akhirnya harus dimainkan.

Perubahan itu kabarnya juga membuat Rudiger tidak senang karena sang bek Jerman dikenal sangat disiplin soal rutinitas dan persiapan pertandingan. Dari situ, masalah Asencio tidak lagi hanya soal hubungan dengan pelatih, tetapi mulai terasa juga di ruang ganti.

Setelah kejadian tersebut, Asencio tidak masuk skuad melawan Elche, tidak ikut ke Manchester, dan juga absen dalam derbi melawan Atletico Madrid meski tetap berlatih seperti biasa.