Kabar Terbaru Cedera Ferland Mendy, Bisa Tampil di Leg Kedua Kontra Bayern Munchen?

JawaPos.com - Real Madrid tampaknya mendapat kabar baik jelang leg kedua perempat final Liga Champions melawan Bayern Munchen. Ferland Mendy disebut-sebut berpeluang kembali tampil setelah sebelumnya absen karena cedera.

Kembalinya Mendy jelas menjadi angin segar untuk Carlo Ancelotti. Dalam beberapa pekan terakhir, posisi bek kiri memang menjadi area yang cukup rumit bagi Real Madrid.

Fran Garcia tampil cukup baik dan memberi kontribusi positif, termasuk saat menghadapi Manchester City. Sementara itu, Alvaro Carreras juga sempat mendapat kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya. Namun, secara defensif, performa Alvaro masih jauh dari kata meyakinkan.

Saat melawan Mallorca, ia kesulitan menghadapi Vedat Muriqi. Lalu pada laga kontra Bayern Munchen, situasinya bahkan lebih sulit. Michael Olise berkali-kali merepotkannya dari sisi kanan serangan dan membuat lini belakang Real terlihat sangat rapuh.

Olise memang sedang berada di level permainan yang luar biasa, tetapi Real Madrid tahu mereka sebenarnya punya sosok yang lebih ideal untuk menghadapi pemain seperti itu. Dan, sosok tersebut adalah Ferland Mendy.

Bek asal Prancis itu selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu bek kiri bertahan terbaik di Eropa. Ia mungkin tidak terlalu menonjol dalam menyerang, bahkan kadang sering dikritik karena kemampuan mengolah bolanya, tetapi untuk urusan bertahan, Mendy adalah pemain yang sangat sulit digantikan.

Ia sudah beberapa kali membuktikan kualitasnya di Liga Champions, terutama saat harus menjaga pemain-pemain sayap elite di laga-laga besar. Itulah sebabnya absennya Mendy terasa begitu besar saat Real Madrid kalah 2-1 di leg pertama.

Melansir akun X Madrid Xtra, Mendy diperkirakan akan tersedia untuk pertandingan di Allianz Arena pekan depan. Jika benar-benar bisa bermain, kehadirannya bisa menjadi faktor besar dalam usaha Real Madrid membalikkan keadaan.

Real Madrid juga berharap Jude Bellingham dan Eder Militao bisa kembali masuk ke starting line-up. Kombinasi tiga pemain itu dianggap mampu memperkuat fondasi pertahanan tim secara signifikan.

Militao memberi ketenangan di jantung pertahanan, Bellingham membantu dalam perebutan bola di lini tengah, sementara Mendy bisa menjadi tembok di sisi kiri. Dalam pertandingan sebesar ini, kadang bukan soal siapa yang mencetak gol paling banyak, tetapi siapa yang paling mampu menghentikan lawan.