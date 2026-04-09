Everton Berupaya Pertahankan Jack Grealish dengan Skema Transfer Lebih Rendah dari Nilai Asli

Jack Grealish (Instagram @jackgrealish)

JawaPos.com – Klub Liga Inggris Everton berencana mempertahankan Jack Grealish setelah masa peminjamannya berakhir.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (9/4), Manajemen klub menunjukkan minat kuat untuk menjaga pemain tersebut tetap berada dalam skuad. Namun, Everton tidak ingin membayar harga penuh untuk transfer permanen.

Grealish bergabung dengan Everton pada Agustus tahun lalu dengan status pinjaman dari Manchester City.

Sejak kedatangannya, ia telah tampil dalam sejumlah pertandingan bersama tim. Kontribusinya dinilai cukup membantu performa tim di kompetisi domestik.

Everton saat ini tengah mempertimbangkan berbagai opsi untuk mempertahankan pemain berusia 30 tahun tersebut.

Salah satu opsi yang dibahas adalah perpanjangan masa pinjaman. Selain itu, kemungkinan transfer permanen dengan nilai lebih rendah juga menjadi bagian dari negosiasi.

Sebelumnya, Grealish didatangkan Manchester City dari Aston Villa dengan nilai transfer yang sangat tinggi.