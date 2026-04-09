Manuel Neuer Tegas Tak Akan Tampil di Piala Dunia 2026, Fokus Akhiri Karier di Bayern Munich

JawaPos.com - Kiper veteran Jerman, Manuel Neuer, akhirnya mengakhiri spekulasi panjang soal kemungkinan dirinya tampil di Piala Dunia 2026.

Meski masih menunjukkan performa impresif di level klub, Neuer memastikan tidak akan kembali membela tim nasional Jerman.

Keputusan ini cukup mengejutkan bagi sebagian penggemar sepak bola. Pasalnya, di usia yang sudah menginjak kepala empat, Neuer masih mampu tampil konsisten bersama Bayern Munich.

Ia tetap menjadi sosok penting di bawah mistar, baik di kompetisi domestik maupun Eropa.

Penampilannya di Bundesliga dan Liga Champions UEFA bahkan masih sering menuai pujian.

Dalam beberapa laga besar, termasuk saat menghadapi Real Madrid, Neuer menunjukkan refleks dan kepemimpinan yang membuatnya tetap layak disebut sebagai salah satu kiper terbaik dunia.

Namun di balik performa tersebut, Neuer ternyata sudah mantap dengan keputusannya. Ia menegaskan bahwa kariernya bersama timnas Jerman telah berakhir dan tidak akan ada comeback, termasuk untuk ajang sebesar Piala Dunia FIFA 2026.

Sikap tegas ini bukan tanpa alasan. Neuer ingin fokus sepenuhnya pada kariernya di level klub, sekaligus menutup perjalanan sepak bolanya dengan cara terbaik bersama Bayern Munich.

Baginya, menjaga performa di klub dan menikmati sisa karier menjadi prioritas utama saat ini.