Real Madrid vs Girona: Prediksi Skor, Susunan Pemain, dan Peluang Kemenangan di La Liga 2025/2026

Prediksi pertandingan Real Madrid vs Girona di La Liga 2025/2026. (Dok. Khelnow)
JawaPos.com- Real Madrid akan menghadapi Girona FC pada pekan ke-31 La Liga musim 2025/2026. Pertandingan ini akan berlangsung di Santiago Bernabéu pada Sabtu (11/4).
Laga ini menjadi momen penting bagi Los Blancos untuk bangkit setelah dua kekalahan beruntun. Tim asuhan Alvaro Arbeloa sebelumnya harus mengakui keunggulan Bayern Munich di leg pertama perempat final Liga Champions, serta tumbang dari RCD Mallorca di ajang La Liga.
Saat ini, Real Madrid berada di posisi kedua klasemen dan tertinggal tujuh poin dari rival utama mereka, Barcelona. Dengan situasi tersebut, tambahan tiga poin menjadi harga mati jika ingin terus menjaga peluang juara.
Di sisi lain, Girona FC masih tampil inkonsisten sepanjang musim ini. Meski baru saja meraih kemenangan tipis 1-0 atas Villarreal, performa mereka belum sepenuhnya meyakinkan.
Tim asuhan Míchel Sanchez saat ini menempati peringkat ke-12 klasemen dengan sembilan kemenangan dari 30 pertandingan. Catatan buruk mereka saat menghadapi Real Madrid juga menjadi perhatian, di mana Girona hanya mampu mencetak satu gol dalam lima pertemuan terakhir melawan Los Blancos.
Perhatian utama tertuju pada Kylian Mbappe, yang tampil tajam musim ini dengan 23 gol dari 25 pertandingan La Liga. Penyerang asal Prancis itu diharapkan kembali menjadi pembeda di lini depan Real Madrid.
Sementara itu, Girona akan mengandalkan Viktor Tsygankov, yang telah mencatat lima gol dan empat assist musim ini. Meski belum dalam performa terbaik, pemain berusia 28 tahun itu tetap menjadi ancaman di lini serang.
Prediksi Susunan Pemain
Real Madrid dipastikan tanpa Rodrygo dan Thibaut Courtois yang masih cedera, sementara Franco Mastantuono harus absen karena skorsing. Kabar baiknya, Ferland Mendy sudah kembali berlatih.
