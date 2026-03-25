Andre Rizal Hanafi
25 Maret 2026, 18.43 WIB

Dipanggil Timnas Indonesia, Beckham Putra Siap Jawab Kepercayaan di FIFA Series 2026

Beckham Putra menunjukkan fokus tinggi bersama Timnas Indonesia meski harus menunda mudik Lebaran 2026. (Persib)

JawaPos.com - Gelandang muda Beckham Putra Nugraha mengaku bersyukur setelah namanya masuk dalam daftar 24 pemain Tim Nasional Indonesia untuk agenda FIFA Series Maret 2026.

Pemain milik Persib Bandung itu bertekad membalas kepercayaan yang diberikan dengan kerja keras.

Beckham menilai kesempatan ini sebagai momen penting dalam perjalanan kariernya. Ia menyadari persaingan untuk menembus skuad Garuda tidaklah mudah, mengingat banyaknya pemain berkualitas yang kini menghuni tim nasional.

“Pastinya saya sangat senang bisa masuk ke dalam skuad 24 pemain. Ini bukan hal yang mudah karena banyak pemain bagus di sini. Saya bangga dan berharap bisa mendapat kesempatan bermain,” ujar Beckham dikutip dari persib.co.id.

Pemain bernomor punggung 7 di Persib tersebut juga mengakui bahwa kehadiran pelatih John Herdman membawa standar baru dalam seleksi pemain. Hal itu membuat setiap pemain harus menunjukkan performa terbaik sejak sesi latihan.

Menurut Beckham, persaingan di dalam tim bukanlah tekanan, melainkan bagian dari dinamika sepak bola profesional. Ia memilih untuk fokus pada peningkatan performa pribadi dibanding memikirkan posisi di skuad utama.

“Persaingan itu hal yang biasa. Yang penting saya fokus memberikan yang terbaik di setiap latihan. Soal siapa yang bermain, itu keputusan pelatih,” lanjutnya.

Selain soal teknis, Beckham juga menaruh perhatian besar pada kesiapan fisik dan mental. Agenda FIFA Series kali ini berdekatan dengan periode libur Lebaran, yang kerap menjadi tantangan tersendiri bagi pemain dalam menjaga kondisi tubuh.

Ia menyadari pentingnya disiplin dalam menjaga kebugaran agar tetap siap saat dibutuhkan. Dengan jadwal yang padat, pemain dituntut mampu menjaga konsistensi performa di tengah berbagai distraksi.

“Yang terpenting sekarang adalah menjaga kondisi fisik dan mental. Apalagi waktunya dekat dengan Lebaran, jadi harus benar-benar pintar menjaga diri,” jelasnya.

Pemanggilan Beckham ke tim nasional menjadi bukti konsistensinya bersama Persib Bandung dalam beberapa musim terakhir.

Penampilannya yang stabil di lini tengah membuatnya semakin dipercaya untuk tampil di level internasional.

Editor: Edi Yulianto
