Andrew Jung dan Layvin Kurzawa Hadiri Undangan Dubes, Perkuat Relasi Sepak Bola Indonesia dan Prancis

JawaPos.com - Dua pemain asing Persib Bandung asal Prancis, Andrew Jung dan Layvin Kurzawa, menghadiri undangan silaturahmi bersama Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Fabien Penone, di Jakarta Pusat, Selasa (24/3/2026).

Kehadiran keduanya menjadi bagian dari agenda yang lebih luas, yakni mempererat hubungan antara Indonesia dan Prancis, khususnya di bidang olahraga sepak bola.

Dalam pertemuan tersebut, Jung dan Kurzawa tidak datang sendiri. Mereka didampingi oleh CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Glenn T. Sugita, serta Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dan Pelatih Persib Bojan Hodak.

Baca Juga:Layvin Kurzawa Incar Sapu Bersih Sisa Laga Persib

Suasana hangat langsung terasa sejak awal pertemuan. Jung mengaku sangat menikmati kesempatan tersebut, terutama karena bisa menggunakan bahasa Prancis dalam suasana resmi di luar lapangan.

“Ini sangat bagus dan saya sangat senang bisa berada di sini. Kami mewakili Prancis dan menikmati undangan ini. Mereka menerima kami dengan sangat baik,” ujar Jung dengan nada santai dikutip dari persib.co.id.

Hal senada juga disampaikan Kurzawa. Mantan pemain Paris Saint-Germain itu mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan, baik dari pihak kedutaan maupun masyarakat Indonesia selama dirinya berkarier di Bandung.

Menurut Kurzawa, pengalaman bermain di Indonesia menjadi hal baru dalam perjalanan kariernya. Ia menyebut Indonesia sebagai lingkungan yang berbeda, baik dari sisi budaya maupun atmosfer sepak bola.

“Ini negara baru, benua yang juga baru. Saya menemukan budaya dan orang-orang baru, termasuk Bobotoh yang luar biasa menerima saya,” ujar Kurzawa.

Lebih lanjut, pemain berposisi bek kiri itu menegaskan komitmennya untuk memberikan kontribusi maksimal bagi Persib. Ia menargetkan bisa membantu tim meraih hasil terbaik hingga akhir musim.

Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga membuka peluang kerja sama lebih luas antara kedua negara.

Sepak bola dinilai menjadi salah satu jembatan diplomasi yang efektif, mengingat besarnya antusiasme masyarakat di kedua negara terhadap olahraga tersebut.