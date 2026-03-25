Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
25 Maret 2026, 18.53 WIB

Andrew Jung dan Layvin Kurzawa Hadiri Undangan Dubes, Perkuat Relasi Sepak Bola Indonesia dan Prancis

Layvin Kurzawa dan Andrew Jung menghadiri undangan Dubes Prancis untuk Indonesia, Fabien Panone. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Dua pemain asing Persib Bandung asal Prancis, Andrew Jung dan Layvin Kurzawa, menghadiri undangan silaturahmi bersama Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Fabien Penone, di Jakarta Pusat, Selasa (24/3/2026).

Kehadiran keduanya menjadi bagian dari agenda yang lebih luas, yakni mempererat hubungan antara Indonesia dan Prancis, khususnya di bidang olahraga sepak bola. 

Dalam pertemuan tersebut, Jung dan Kurzawa tidak datang sendiri. Mereka didampingi oleh CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Glenn T. Sugita, serta Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dan Pelatih Persib Bojan Hodak.

Suasana hangat langsung terasa sejak awal pertemuan. Jung mengaku sangat menikmati kesempatan tersebut, terutama karena bisa menggunakan bahasa Prancis dalam suasana resmi di luar lapangan.

“Ini sangat bagus dan saya sangat senang bisa berada di sini. Kami mewakili Prancis dan menikmati undangan ini. Mereka menerima kami dengan sangat baik,” ujar Jung dengan nada santai dikutip dari persib.co.id.

Hal senada juga disampaikan Kurzawa. Mantan pemain Paris Saint-Germain itu mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan, baik dari pihak kedutaan maupun masyarakat Indonesia selama dirinya berkarier di Bandung.

Menurut Kurzawa, pengalaman bermain di Indonesia menjadi hal baru dalam perjalanan kariernya. Ia menyebut Indonesia sebagai lingkungan yang berbeda, baik dari sisi budaya maupun atmosfer sepak bola.

“Ini negara baru, benua yang juga baru. Saya menemukan budaya dan orang-orang baru, termasuk Bobotoh yang luar biasa menerima saya,” ujar Kurzawa.

Lebih lanjut, pemain berposisi bek kiri itu menegaskan komitmennya untuk memberikan kontribusi maksimal bagi Persib. Ia menargetkan bisa membantu tim meraih hasil terbaik hingga akhir musim.

Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga membuka peluang kerja sama lebih luas antara kedua negara. 

Sepak bola dinilai menjadi salah satu jembatan diplomasi yang efektif, mengingat besarnya antusiasme masyarakat di kedua negara terhadap olahraga tersebut.

Dengan adanya interaksi seperti ini, diharapkan hubungan Indonesia dan Prancis tidak hanya berkembang di level pemerintahan, tetapi juga merambah ke sektor olahraga profesional. 

Editor: Edi Yulianto
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore