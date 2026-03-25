Elkan Baggott Comeback ke Timnas Indonesia, John Herdman Ungkap Alasan dan Rizky Ridho Beri Sambutan Hangat

JawaPos.com- Bek jangkung, Elkan Baggott, akhirnya kembali memperkuat Tim Nasional Indonesia setelah lebih dari dua tahun absen. Pemain berusia 23 tahun itu dipanggil pelatih John Herdman untuk menghadapi FIFA Series 2026, sekaligus menandai era baru dalam perjalanan karier internasionalnya.

Herdman mengungkapkan alasan di balik keputusan tersebut, termasuk kualitas fisik dan pengalaman yang dimiliki Baggott.

"Pertama, Elkan memiliki tinggi 7 kaki (hampir 2 meter), tidak saya bercanda," ujar Herdman.

Lebih dari sekadar postur, Herdman menilai pengalaman Baggott di Inggris menjadi nilai tambah penting bagi skuad Garuda.

"Elkan terbiasa berlatih dengan intensitas dan level tinggi di Championship, jadi itu penting untuk kami," tegasnya.

Baggott terakhir kali membela Timnas Indonesia pada ajang Piala Asia 2023 yang digelar awal 2024. Setelah itu, namanya sempat absen di era pelatih Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert, sebelum akhirnya kembali dipercaya di bawah kepemimpinan Herdman.

Kembalinya pemain yang kini memperkuat Ipswich Town itu langsung disambut positif oleh rekan setimnya, Rizky Ridho. Bek Persija Jakarta tersebut mengaku senang bisa kembali bermain bersama Baggott, yang dinilainya semakin berkembang.

"Ya, senang banget Elkan kembali ke Timnas. Dia makin besar, makin berkembang juga," ungkap Ridho.

Ridho juga melihat pengalaman Baggott di kompetisi Inggris sebagai sesuatu yang bisa dipelajari oleh pemain lain di skuad.

"Saya akan belajar lagi dengan dia karena kan dia menimba ilmu di sana (Inggris) dengan baik, otomatis pengalamannya juga lebih banyak lagi," imbuhnya.

Kehadiran Baggott tak hanya menambah kekuatan lini belakang, tetapi juga menghadirkan nuansa reuni. Ia dan Ridho sebelumnya pernah bermain bersama sejak level kelompok umur di Timnas Indonesia U-20.