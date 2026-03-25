Andre Rizal Hanafi
26 Maret 2026, 01.54 WIB

Gaya Detail John Herdman Ubah Pola Latihan Timnas Indonesia

John Herdman Pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia. (Istimewa)

JawaPos.com - Pendekatan berbeda mulai terasa di lingkungan Timnas Indonesia sejak ditangani pelatih asal Kanada, John Herdman.

Sosok yang dikenal sebagai pelatih dengan perhatian tinggi terhadap detail ini perlahan membawa perubahan dalam pola latihan dan cara kerja tim.

Salah satu pemain yang merasakan langsung perbedaan tersebut adalah Rizky Ridho. Bek andalan Timnas itu menyebut bahwa sesi latihan kini berjalan dengan intensitas yang lebih tinggi dibanding sebelumnya.

Tak hanya itu, Herdman juga dikenal sangat rinci dalam menyusun program latihan, bahkan hingga ke hal-hal kecil yang sebelumnya jarang mendapat perhatian.

Menurut Ridho, para pemain juga diberikan program tambahan untuk dijalankan selama masa libur.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan Herdman tidak hanya fokus pada latihan di lapangan, tetapi juga menjaga konsistensi kondisi fisik pemain secara menyeluruh.

Perubahan lainnya terlihat dari koordinasi yang lebih rapi antar staf pelatih. Herdman disebut aktif membangun komunikasi, termasuk dengan tim pelatih fisik di klub seperti Persija Jakarta.

Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan kondisi pemain tetap terjaga, baik di level klub maupun tim nasional.

Gaya kepelatihan Herdman yang detail ini dianggap cocok dengan karakter pemain lokal yang masih membutuhkan arahan jelas dalam menjalankan taktik.

Sebelumnya, pendekatan yang terlalu mengandalkan inisiatif pemain kerap membuat permainan kurang terorganisir di lapangan.

Jika dibandingkan dengan era sebelumnya, perubahan ini cukup terasa. Pendekatan yang lebih tegas dan terstruktur dinilai mampu membantu pemain memahami peran masing-masing secara lebih baik. Disiplin dalam menjalankan instruksi juga menjadi salah satu fokus utama.

Pengalaman Herdman saat menangani tim nasional Kanada, baik di sektor putri maupun putra, juga menjadi nilai tambah.

Ia pernah menghadapi tantangan besar terkait budaya tim yang kurang kondusif. Namun, dengan pendekatan komunikasi dan manajemen yang baik, Herdman mampu membangun lingkungan kerja yang lebih solid.

Kini, hal serupa mulai diterapkan di Timnas Indonesia. Meski masih dalam tahap awal, sinyal positif sudah terlihat dari cara tim berlatih dan beradaptasi dengan sistem baru.

Jika konsistensi ini terus terjaga, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia akan tampil lebih disiplin, terorganisir, dan kompetitif di level internasional.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
