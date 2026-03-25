Resmi! Widodo C Putro Tinggalkan Deltras FC, Dikabarkan Hijrah ke Sesama Klub Kasta Kedua

JawaPos.com – Kabar mengejutkan datang dari Deltras FC. Tim berjuluk The Lobster itu dipastikan kehilangan pelatih kepala. Hal itu terjadi setelah Widodo Cahyono Putro dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan klub lain.

Jawa Pos langsung melakukan konfirmasi kepada CEO Deltras FC, Amir Burhanuddin. Pria asal Tuban itu tidak membantah kabar tersebut.

“Iya, benar. Coach Widodo sudah resmi dipinang oleh klub lain,” kata Amir kepada Jawa Pos. Lantas, klub mana yang telah resmi mendapatkan jasa Widodo? Amir tidak mau memberi bocoran. Sebab, pihaknya masih menghormati proses perpindahan secara resmi.

Namun, dari informasi yang diperoleh Jawa Pos, Widodo tetap akan melatih tim Championship (kasta kedua). Hanya saja, tim yang bakal dilatih mantan striker timnas itu masih dirahasiakan. “Nanti saja tunggu pernyataan resmi,” cetusnya.

Kepergian Widodo jelas mengejutkan. Sebab, pelatih asal Cilacap itu mendapatkan kontrak jangka panjang bersama The Lobster. Pihak klub memang ingin membangun tim untuk jangka panjang. Namun, kabarnya, tawaran yang datang memang tidak bisa ditolak.

Pertanyaannya, siapa yang bakal menjadi pengganti Widodo? Amir juga belum mau memberi bocoran.

Yang jelas, saat ini The Lobster tengah berusaha untuk bangkit. Mereka baru saja menelan hat-trick kekalahan. Dalam tiga laga tersebut, Deltras FC kebobolan enam gol. Lini depan juga hanya mampu mencetak satu gol.

