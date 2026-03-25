Taufiq Ardyansyah
26 Maret 2026, 03.06 WIB

Jelang FIFA Series 2026, Latihan Timnas Indonesia Baru Diikuti 15 Pemain

Sejumlah pemain Timnas Indonesia mengikuti latihan terbuka di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Selasa (24/3/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com – Menjelang FIFA Series 2026 yang akan dimulai pada 27 Maret, Tim Nasional Indonesia menggelar sesi latihan terbuka di Stadion Madya, Jakarta, kemarin sore. Dalam sesi tersebut, belum seluruh pemain bergabung. Berdasarkan pantauan Jawa Pos, latihan baru diikuti oleh 15 pemain. Artinya, ada sembilan pemain yang masih absen dalam latihan tersebut.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri. Apalagi, waktu persiapan yang dimiliki tim sangat terbatas menjelang pertandingan di butuhnya bersama skuad Merah Putih. Namun, di sisi lain, Herdman memahami situasi tersebut. Menurut dia, belum lengkapnya skuad merupakan hal yang lumrah dalam sepak bola internasional.

“Ini normal. Pemain datang dengan level dan intensitas yang berbeda. Ada yang bermain di liga dan dengan gaya permainan yang berbeda,” jelasnya usai sesi latihan kemarin.

Situasi itu membuat tim pelatih harus bergerak cepat. Dengan waktu persiapan yang sempit, Herdman menekankan pentingnya adaptasi dalam menyatukan tim.

“Sebagai pelatih, Anda harus beradaptasi. Dengan waktu dua hari, kami harus bekerja secara taktis dengan sangat cepat,” ujarnya.

Dalam latihan kemarin, para pemain diberikan menu taktik. Herdman berupaya memaksimalkan waktu yang ada agar pemain segera memahami sistem permainan.

Untuk menutup kekurangan waktu, tim pelatih mengoptimalkan persiapan di luar lapangan. Herdman menyebut komunikasi dengan pemain sudah dilakukan bahkan sebelum mereka bergabung dalam pemusatan latihan.

“Pemain sudah menerima informasi tentang sistem dan taktik sebelum datang ke pemusatan latihan,” ungkapnya.

Selain itu, tim juga sempat menggelar sesi internal di area stadion sebelum latihan. Fokusnya adalah pemahaman strategi secara menyeluruh.

“Kami berada di hall basket di GBK untuk membahas taktik dan strategi sebelum latihan,” jelasnya.

Herdman menambahkan, staf pelatih yang dimilikinya cukup berpengalaman. Hal itu diharapkan dapat membantu mempercepat proses penyatuan tim dalam waktu singkat.

“Banyak staf kami memiliki pengalaman sekitar 20 tahun dalam menyusun sistem dan struktur untuk menutup celah,” katanya.

Di luar aspek teknis, Herdman menekankan pentingnya mentalitas pemain. Dia menegaskan bahwa para pemain datang dengan membawa tanggung jawab besar sebagai wakil negara.

“Mereka bermain untuk para penggemar. Ini bukan liburan. Mewakili negara adalah kehormatan yang harus diraih dengan kerja keras,” tegasnya.

Pelatih asal Kanada itu juga mengaku bangga bisa menangani Timnas Indonesia. Dia merasakan langsung semangat dan kebanggaan para pemain saat membela Merah Putih.

