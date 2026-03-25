Kekalahan Telak Jadi Alarm, Persebaya Benahi Taktik dan Mental Usai Jeda Liga

Skuad Persebaya Surabaya kembali berlatih usai libur Idul Fitri untuk menatap lima laga krusial April 2026.

Sepak bola tak pernah hanya soal menang dan kalah. Lebih dari itu, ada proses bangkit setelah terjatuh yang justru menjadi ujian sesungguhnya dalam kompetisi seperti BRI Super League 2025/26.

Hal itulah yang kini tengah dijalani Persebaya Surabaya usai menelan kekalahan telak sebelum jeda kompetisi. Hasil pahit tersebut datang saat menghadapi Borneo FC Samarinda, di mana Persebaya harus menyerah dengan skor mencolok 1-5.

Bagi pelatih Bernardo Tavares, kekalahan tersebut bukan sekadar angka di papan skor. Ia mengakui ada beban emosional yang cukup berat setelah pertandingan itu.

“Kalah dengan skor 5-1 bukanlah hal yang mudah. Sebagai pelatih, saya merasa sangat buruk,” ujarnya.

Situasi semakin menantang karena adanya jeda kompetisi yang cukup panjang. Kondisi ini membuat Persebaya tidak memiliki kesempatan langsung untuk bangkit di laga berikutnya.

Namun, alih-alih larut dalam kekecewaan, Tavares memilih pendekatan yang lebih konstruktif.

Ia mengajak para pemain untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Tim pelatih memutar ulang rekaman pertandingan dan membedah setiap detail yang menjadi titik lemah tim. Tidak hanya dilakukan secara tim, evaluasi juga dilakukan secara individu.

“Kami ingin mengadakan pertemuan individual dan juga dengan tim tentang hal-hal yang belum kami lakukan dengan baik,” jelasnya dikutip ileague.id.

Dari hasil evaluasi tersebut, Tavares menemukan bahwa masalah Persebaya tidak hanya terletak pada aspek teknis.

Faktor mental juga memainkan peran penting dalam jalannya pertandingan. Ia menilai lawan tampil lebih agresif, lebih cepat, serta lebih siap dalam memenangkan duel.

Menurutnya, jika Persebaya ingin kembali menjadi tim yang kompetitif, maka peningkatan intensitas permainan menjadi hal wajib. .

“Jika kita ingin menjadi tim yang bagus, kita perlu bermain cepat dan memenangkan duel,” tambahnya.

Yang menarik, sejumlah situasi sebenarnya sudah diprediksi sebelum pertandingan berlangsung.