Daftar 24 Pemain Timnas Indonesia FIFA Series 2026, Persija Jakarta Sumbang Nama Terbanyak

JawaPos.com-Klub ibu kota, Persija Jakarta, mencatatkan diri sebagai penyumbang pemain terbanyak dalam skuad Timnas Indonesia untuk ajang FIFA Series 2026.Dari total 24 pemain yang dipanggil, empat di antaranya berasal dari Persija.

Pelatih Timnas, John Herdman, sebelumnya telah mengumumkan daftar pemain final usai melakukan seleksi dari 41 nama dalam skuad sementara. Perampingan ini dilakukan untuk mendapatkan komposisi terbaik jelang turnamen.

Empat pemain Persija yang dipanggil adalah Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Jordi Amat, dan Mauro Zijlstra.

Kehadiran mereka diharapkan mampu memperkuat lini pertahanan hingga sektor permainan lainnya di skuad Garuda.

Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada pertandingan pertama yang akan berlangsung pada 27 Maret 2026.

Jika berhasil meraih kemenangan, skuad Garuda akan melaju ke partai final yang dijadwalkan digelar pada 30 Maret 2026.

Kontribusi Persija dalam menyuplai pemain ke Timnas tidak lepas dari performa konsisten para pemainnya di level klub.

Hal ini juga menjadi bukti bahwa pembinaan yang dilakukan klub berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan pemain berkualitas.

Pelatih Persija, Mauricio Souza, menyambut positif pemanggilan empat anak asuhnya ke Timnas. Ia menilai kesempatan tersebut sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras para pemain selama ini.

“Harapannya mereka dalam kondisi yang bagus untuk memenuhi panggilan Timnas. Menurut saya, itu hadiah besar untuk pemain sepak bola. Harapannya mereka sukses untuk mendapatkan tempat di Timnas Indonesia,” ujar Souza dikutip dari ileague.id.

Lebih lanjut, Souza juga berharap para pemainnya dapat menunjukkan performa terbaik dan membawa dampak positif bagi tim nasional.

Ia menegaskan bahwa pengalaman di level internasional akan menjadi bekal penting bagi perkembangan karier para pemain.

Dengan komposisi pemain yang telah dipilih, Timnas Indonesia di bawah arahan John Herdman diharapkan mampu tampil kompetitif di FIFA Series 2026.