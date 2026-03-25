Tavares Puas Disiplin Pemain Persebaya Surabaya, Fokus Benahi Sistem Pencegahan Cedera

JawaPos.com-Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengaku, fokus utamanya saat ini adalah menjaga kondisi tim tetap optimal usai jeda kompetisi BRI Super League 2025/26.

Persebaya kembali menggelar latihan perdana pascalibur Lebaran di Gelora Bung Tomo, Senin (23/3) sore. Alih-alih mengalami penurunan ritme, para pemain justru langsung menunjukkan kesiapan fisik yang cukup terjaga.

Hal ini tak lepas dari kedisiplinan pemain dalam menjalankan program latihan mandiri selama libur. Tavares mengungkapkan, seluruh pemain secara konsisten mengirimkan laporan harian dalam bentuk video kepada tim pelatih.

“Semua pemain memiliki beban latihan yang sama. Mereka mengirimkan video setiap hari sesuai program yang kami tentukan,” ujar Tavares.

Metode monitoring jarak jauh tersebut terbukti efektif. Tim pelatih tetap bisa mengontrol perkembangan kondisi pemain meski tanpa tatap muka langsung. Hasilnya, tidak ada lonjakan berat badan signifikan, dan tingkat kebugaran pemain relatif stabil.

Namun, Tavares menegaskan bahwa kebutuhan setiap pemain berbeda. Ada yang difokuskan untuk menjaga performa, sementara lainnya masih menjalani proses pemulihan cedera.

Masalah cedera memang menjadi perhatian serius dalam beberapa bulan terakhir. Menurut Tavares, kondisi ini tidak bisa dianggap wajar dan harus ditangani secara sistematis.

“Tidak masuk akal jika klub merekrut pemain, tapi pemain tersebut justru lebih sering cedera daripada berkontribusi di lapangan,” tegasnya.

Sebagai langkah pembenahan, pelatih asal Portugal itu mulai memperkuat koordinasi dengan tim medis dan manajemen klub. Ia menekankan pentingnya pendekatan preventif, bukan sekadar kuratif.

Beberapa aspek yang menjadi fokus antara lain peningkatan fasilitas, metode recovery, serta pengelolaan beban latihan yang lebih terukur. Langkah ini diharapkan mampu menekan risiko cedera sekaligus menjaga konsistensi performa tim sepanjang musim.

Selain itu, Tavares juga menyoroti pentingnya persaingan internal di dalam skuad. Ia menilai, atmosfer kompetitif akan mendorong setiap pemain tampil di level terbaik.

“Ketika tidak ada persaingan, pemain tidak akan bermain di level tertinggi,” papar dia.