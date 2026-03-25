Komplet! Profil Tim Pelatih Timnas Indonesia: Dari John Herdman, Legenda Persebaya Surabaya, hingga Eks Pelatih Sunderland

JawaPos.com - PSSI telah merilis tim kepelatihan yang bakal membantu performa pemain Timnas Indonesia. Tim kepelatihan tersebut berisikan 11 orang termasuk pelatih kepala, John Herdman.

Tim kepelatihan tersebut sudah mulai bekerja saat Timnas Indonesia bersiap menghadapi ajang FIFA Series 2026 pada 27 Maret nanti. Siapa sajakah mereka dan apa saja pengalamannya? Baca terus artikel ini.

1. John Herdman Seperti yang sudah diketahui, John Herdman menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia. Dia sudah terikat kontrak hingga tahun 2028.

John Herdman punya karir melatih yang cukup mentereng. Pelatih asal Inggris tersebut sempat sukses bersama timnas wanita Kanada dengan berhasil meraih medali perunggu di Olimpiade 2012 dan 2016. Selain itu, dia juga pernah meloloskan timnas wanita Kanada ke perempat final Piala Dunia Wanita 2015.

Melansir Transfermarkt, John Herdman juga sukses bersama timnas Kanada. Pelatih 50 tahun tersebut membawa timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Toronto FC menjadi tim terakhir yang dilatihnya sebelum menerima tawaran dari Timnas Indonesia.

2. Elliott Dickman Timnas Indonesia akan memiliki pelatih khusus untuk urusan menyerang. Dia adalah Elliott Dickman yang berasal dari Inggris.

Pria berusia 47 tahun tersebut punya banyak pengalaman di berbagai klub Liga Inggris. Elliott Dickman pernah menjadi asisten pelatih di Sunderland U-18 dan Sunderland U-23 serta pelatih Newcastle United U-23.

Selain menjadi pelatih Newcastle United U-23, Elliott pernah melatih klub South Shields FC, tim divisi enam Liga Inggris. Sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia, dia menjadi asisten pelatih di Hartlepool United, tim divisi lima Liga Inggris.

3. Steven Vitoria Sebagai bek tengah, Steven Vitoria akan menjadi asisten pelatih bertahan. Menjadi asisten pelatih adalah pengalaman pertamanya di dunia kepelatihan setelah pensiun sebagai pemain bola di tahun ini.

Steven Vitoria punya pengalaman mentereng sebagai pemain. Dia pernah membela beberapa klub seperti Benfica, Lechia Gdansk, hingga Philadelphia Union. Pemain 39 tahun tersebut merupakan bek tengah andalan John Herdman sewaktu menjadi pelatih timnas Kanada.

4. Nova Arianto Legenda Persebaya Surabaya ini kembali masuk dalam tim kepelatihan Timnas Indonesia setelah era Shin Tae-yong. Nova Arianto akan berperan sebagai technical support di tim kepelatihan John Herdman.

Beberapa prestasi gemilang pernah diraih Nova Arianto sebagai asisten pelatih. Pria 47 tahun tersebut pernah membantu Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2024, ronde ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, dan semifinal Piala Asia U-23 2024.

Nova Arianto juga memiliki pengalaman melatih yang cukup apik. Dia berhasil membawa Timnas Indonesia U-17 lolos perempat final Piala Asia U-17 2025 dan lolos Piala Dunia U-17 di tahun yang sama.

5. Simon Grayson Salah satu nama yang punya pengalaman mentereng sebagai pelatih juga berhasil diboyong John Herdman. Dia adalah Simon Grayson yang juga memiliki tugas sebagai technical support.