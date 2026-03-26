Persik Kediri Fokus Pulihkan Fisik dan Benahi Lini Belakang Sebelum Menjamu Persijap Jepara

JawaPos.com - Masa libur Idulfitri bagi skuad Persik Kediri resmi berakhir. Para pemain kini kembali berkumpul dan menjalani latihan rutin untuk mempersiapkan laga pekan ke-26 Super League 2025/2026.

Dalam pertandingan tersebut, Macan Putih dijadwalkan menjamu Persijap Jepara di Stadion Brawijaya, Kediri, pada 6 April mendatang.

Waktu sekitar dua pekan dimiliki Persik untuk mematangkan persiapan. Dikutip dari ileague.id pelatih Persik, Marcos Reina, menyambut positif kondisi para pemain usai menikmati libur panjang bersama keluarga.

Menurutnya, momen tersebut memberi dampak baik bagi kondisi mental tim. Ia menilai para pemain kembali dengan energi baru dan pikiran yang lebih segar. Suasana latihan pun terlihat lebih rileks, namun tetap fokus dalam menjalani program yang telah disiapkan tim pelatih.

Meski demikian, Marcos Reina tidak menampik adanya sedikit penurunan kondisi fisik pemain. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar setelah jeda kompetisi.

Walaupun para pemain tetap menjalankan latihan mandiri selama libur, intensitasnya tentu berbeda dengan latihan tim.

Baca Juga:Adaptasi Cepat Jon Toral Bikin Lini Tengah Persik Kediri Lebih Hidup

Menurutnya, dalam beberapa hari pertama latihan, para pemain akan merasakan peningkatan beban yang cukup signifikan.

Namun, kondisi tersebut diyakini akan segera membaik seiring berjalannya program latihan yang telah dirancang secara bertahap.

Untuk mengembalikan performa terbaik tim, Marcos Reina menerapkan program latihan secara gradual. Pada pekan pertama, fokus utama diarahkan pada pembenahan aspek teknis.

Mulai dari sentuhan individu, hingga membangun kembali kekompakan permainan tim secara keseluruhan.

Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada lini pertahanan. Evaluasi menunjukkan masih adanya kelemahan dalam koordinasi di sektor belakang yang perlu segera diperbaiki.