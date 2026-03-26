Noah Sadaoui Sebut Dewa United Lebih Fresh Usai Lebaran, Siap Kejar Kemenangan

JawaPos.com - Dewa United Banten FC kembali menggelar sesi latihan setelah menjalani libur Idulfitri selama kurang lebih satu pekan.

Momen ini menjadi fase penting bagi skuad berjuluk Banten Warriors untuk mengembalikan kebugaran sekaligus menyusun ulang fokus jelang lanjutan Super League 2025/2026.

Latihan perdana digelar di markas tim di Tangerang pada Rabu (25/3) sore. Suasana terlihat lebih hidup dibandingkan sebelumnya. Para pemain tampak antusias menjalani setiap menu latihan, menandakan kesiapan mereka untuk kembali bersaing di kompetisi.

Winger andalan Dewa United Noah Sadaoui mengungkapkan bahwa jeda singkat selama Lebaran membawa dampak positif bagi kondisi tim.

Menurutnya, waktu istirahat tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain untuk memulihkan kondisi fisik dan mental.

“Sesi latihan hari ini berlangsung sangat menyenangkan setelah beberapa hari libur. Kami kembali dengan kondisi yang lebih segar dan siap menghadapi pertandingan berikutnya,” ujar Noah dikutip dari ileague.id.

Pemain asal Maroko itu juga menambahkan bahwa suasana kebersamaan tim terasa semakin kuat setelah kembali berkumpul di lapangan. Hal ini dinilai penting untuk membangun kembali chemistry tim yang sempat terhenti selama masa libur.

“Selain fisik, mental juga jadi lebih siap. Kami punya tujuan yang sama, yaitu kembali ke jalur kemenangan,” lanjut pemain bernomor punggung 77 tersebut.

Jeda kompetisi memang kerap dimanfaatkan klub untuk melakukan reset, baik dari segi taktik maupun kondisi pemain.

Dalam kasus Dewa United, momentum ini diharapkan mampu menjadi titik balik setelah hasil yang belum konsisten di beberapa laga terakhir.

Kehadiran kembali seluruh pemain dalam kondisi bugar menjadi modal penting bagi tim pelatih untuk memaksimalkan persiapan.