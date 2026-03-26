Andre Rizal Hanafi
26 Maret 2026, 16.20 WIB

Noah Sadaoui Sebut Dewa United Lebih Fresh Usai Lebaran, Siap Kejar Kemenangan

Pemain Dewa United Noah Sadaoui. (Dok. Dewa United)

JawaPos.com - Dewa United Banten FC kembali menggelar sesi latihan setelah menjalani libur Idulfitri selama kurang lebih satu pekan. 

Momen ini menjadi fase penting bagi skuad berjuluk Banten Warriors untuk mengembalikan kebugaran sekaligus menyusun ulang fokus jelang lanjutan Super League 2025/2026.

Latihan perdana digelar di markas tim di Tangerang pada Rabu (25/3) sore. Suasana terlihat lebih hidup dibandingkan sebelumnya. Para pemain tampak antusias menjalani setiap menu latihan, menandakan kesiapan mereka untuk kembali bersaing di kompetisi.

Winger andalan Dewa United Noah Sadaoui mengungkapkan bahwa jeda singkat selama Lebaran membawa dampak positif bagi kondisi tim. 

Menurutnya, waktu istirahat tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain untuk memulihkan kondisi fisik dan mental.

“Sesi latihan hari ini berlangsung sangat menyenangkan setelah beberapa hari libur. Kami kembali dengan kondisi yang lebih segar dan siap menghadapi pertandingan berikutnya,” ujar Noah dikutip dari ileague.id.

Pemain asal Maroko itu juga menambahkan bahwa suasana kebersamaan tim terasa semakin kuat setelah kembali berkumpul di lapangan. Hal ini dinilai penting untuk membangun kembali chemistry tim yang sempat terhenti selama masa libur.

“Selain fisik, mental juga jadi lebih siap. Kami punya tujuan yang sama, yaitu kembali ke jalur kemenangan,” lanjut pemain bernomor punggung 77 tersebut.

Jeda kompetisi memang kerap dimanfaatkan klub untuk melakukan reset, baik dari segi taktik maupun kondisi pemain. 

Dalam kasus Dewa United, momentum ini diharapkan mampu menjadi titik balik setelah hasil yang belum konsisten di beberapa laga terakhir.

Kehadiran kembali seluruh pemain dalam kondisi bugar menjadi modal penting bagi tim pelatih untuk memaksimalkan persiapan. 

Dengan jadwal pertandingan yang semakin padat, rotasi pemain dan kesiapan fisik akan sangat menentukan performa tim di lapangan.

Editor: Edi Yulianto
Artikel Terkait
Gagal Penalti Lawan Dewa United FC, Maxwell Tegaskan Persija Akan Bangkit - Image
Sepak Bola Indonesia

Gagal Penalti Lawan Dewa United FC, Maxwell Tegaskan Persija Akan Bangkit

18 Maret 2026, 05.39 WIB

Mauricio Souza Bicara Jujur Usai Persija Kehilangan Dua Poin dari Dewa United - Image
Sepak Bola Indonesia

Mauricio Souza Bicara Jujur Usai Persija Kehilangan Dua Poin dari Dewa United

18 Maret 2026, 05.33 WIB

Fabio Calonego Akui Persija Kesulitan di JIS, Janji Bangkit dan Balas Hasil Imbang Lawan Dewa United - Image
Sepak Bola Indonesia

Fabio Calonego Akui Persija Kesulitan di JIS, Janji Bangkit dan Balas Hasil Imbang Lawan Dewa United

18 Maret 2026, 05.26 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

