PSIS Semarang Tancap Gas Usai Libur Lebaran, Bidik Kemenangan Lawan Persipal FC

JawaPos.com - PSIS Semarang kembali menggelar latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi lanjutan Championship 2025/2026.

Setelah menikmati libur Hari Raya Idulfitri selama kurang lebih sepekan, skuad berjuluk Laskar Mahesa Jenar mulai kembali memanaskan mesin.

Latihan perdana digelar di Lapangan Arhanud pada Senin (23/3). Keesokan harinya, Selasa (24/3), tim kembali menjalani sesi latihan di lokasi yang sama dengan intensitas yang mulai ditingkatkan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh pelatih kepala Andri Ramawi.

Menurut Andri, waktu persiapan yang singkat membuat tim harus bergerak cepat untuk mengembalikan kondisi fisik pemain. Hal ini penting mengingat PSIS akan segera menghadapi laga krusial melawan Persipal FC pada Minggu (29/3) di Stadion Jatidiri.

“Kami kembali bersiap karena waktu menuju pertandingan cukup singkat. Latihan awal difokuskan untuk memulihkan kondisi pemain setelah libur. Secara umum, kondisi mereka cukup baik dan optimal,” ujar Andri dikutip dari ileague.id.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tim pelatih akan segera mengarahkan program latihan yang lebih spesifik.

Evaluasi dari pertandingan sebelumnya menjadi bahan utama untuk meningkatkan performa tim di laga mendatang.

PSIS sendiri saat ini masih berada dalam situasi yang belum sepenuhnya aman. Dari 21 pertandingan yang telah dilakoni, PSIS menempati peringkat 9 klasemen sementara Grup 2 dengan raihan 16 poin. Posisi tersebut membuat mereka belum lepas dari ancaman zona merah.

Di bawah PSIS, terdapat Persipal FC yang menghuni posisi juru kunci dengan sembilan poin. Sementara di atasnya, Persiba Balikpapan berada di peringkat kedelapan dengan 17 poin, hanya terpaut satu angka.

Kondisi ini menjadikan laga kontra Persipal FC sebagai momen penting bagi PSIS. Kemenangan tak hanya membuka peluang naik ke peringkat delapan, tetapi juga menjadi langkah awal untuk menjauh dari zona berbahaya.