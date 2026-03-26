Panser Biru Rayakan Hari Ulang Tahun ke-25 dengan Ziarah ke Makam Dirigen Legenda Kirun

JawaPos.com - Peringatan hari ulang tahun ke-25 kelompok suporter PSIS Semarang, Panser Biru, diwarnai dengan kegiatan penuh makna.

Tidak hanya sekadar perayaan, para pengurus memilih untuk mengenang jasa para pendahulu dengan berziarah ke makam dirigen legendaris mereka, Edi Purnomo atau yang akrab disapa Kirun.

Kirun merupakan sosok penting dalam perjalanan Panser Biru. Ia dikenal sebagai dirigen yang mampu membakar semangat di tribun saat PSIS Semarang bertanding.

Baca Juga:Ketua Panser Biru Optimistis Skuad PSIS Semarang Siap Tempur di Putaran Ketiga Championship

Namun, sosoknya harus berpulang lebih dulu pada Jumat, 21 Juni 2013 di RSU Tugurejo Kota Semarang setelah berjuang melawan penyakit diabetes dan gangguan liver.

Dalam momen spesial ulang tahun ke-25 yang jatuh pada 25 Maret 2026, sejumlah pengurus Panser Biru terlihat hadir langsung di pemakaman Kirun yang berada di wilayah Ngaliyan, Kota Semarang.

Di antaranya Ketua Umum Panser Biru Kepareng atau yang akrab disapa Wareng, Ris Hertanto, Muamar Arif Setyawan serta beberapa pengurus Panser Biru lainnya.

Kegiatan ziarah ini juga sempat dibagikan melalui akun Instagram @kepareng_wareng. Dalam unggahannya, Wareng menuliskan pesan singkat namun penuh makna, “Ndolani Kirun, anniversary 25 tahun Panser Biru.”

Ziarah ke makam para sesepuh memang bukan hal baru bagi Panser Biru. Agenda ini sudah menjadi tradisi yang rutin dilakukan setiap kali memperingati hari ulang tahun mereka.

Tidak hanya makam Kirun, setiap memperinganti hari ulang tahun para pengurus juga menyempatkan diri untuk nyekar ke sejumlah tokoh Panser Biru lain yang telah wafat di berbagai wilayah Semarang dan sekitarnya.

Tradisi ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus pengingat bahwa perjalanan panjang Panser Biru tidak lepas dari kontribusi para pendahulu. Nilai kebersamaan dan loyalitas yang mereka tanamkan terus dijaga hingga generasi sekarang.

Di usia yang telah menginjak seperempat abad, Panser Biru juga mengeluarkan tagline baru, yakni “Neve2 5urender”.

Tagline tersebut mencerminkan semangat pantang menyerah yang selama ini menjadi identitas kelompok suporter kebanggaan Kota Semarang tersebut.