Andre Rizal Hanafi
27 Maret 2026, 02.40 WIB

Usai Libur Lebaran, Borneo FC Genjot Latihan Fisik dan Taktik Jelang Hadapi Madura United

Borneo FC kembali geber latihan persiapan hadapi Madura United. (Istimewa) - Image

Borneo FC kembali geber latihan persiapan hadapi Madura United. (Istimewa)

JawaPos.com - Setelah menikmati jeda libur Lebaran, Borneo FC kembali menggelar latihan sebagai bagian dari persiapan melanjutkan kompetisi BRI Super League 2025/26. 

Sesi latihan berlangsung di Stadion Segiri Samarinda dan menjadi momen penting untuk mengembalikan ritme permainan tim.

Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, menegaskan bahwa fokus utama tim saat ini adalah pemulihan kondisi fisik pemain. 

Menurutnya, jeda kompetisi memang memberi waktu istirahat yang cukup, namun tantangan berikutnya adalah mengembalikan intensitas permainan ke level kompetitif.

“Kami juga sudah memberikan program latihan supaya mereka tetap berlatih di rumah atau di mana pun,” ujar Lefundes dikutip dari ileague.id.

Program latihan mandiri yang diberikan selama libur terbukti membawa dampak positif. Para pemain kembali dalam kondisi yang cukup terjaga, sehingga tim pelatih dapat langsung meningkatkan intensitas latihan ke tahap berikutnya, termasuk penguatan taktik dan teknik.

Pelatih asal Brasil itu menambahkan bahwa timnya mulai memasukkan sejumlah konsep baru dalam sesi latihan awal. 

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memberi variasi strategi saat menghadapi sisa kompetisi.

“Kami fokus bagaimana mereka bisa kembali ke kondisi fisik terbaik. Selain itu kami juga mulai memasukkan beberapa konsep baru, baik secara taktikal maupun teknik,” jelasnya.

Dalam dua hari pertama latihan, respons para pemain dinilai cukup menggembirakan. Disiplin menjalankan program latihan mandiri selama libur menjadi salah satu faktor yang membuat kondisi tim tetap stabil.

“Semua pemain latihan sangat bagus dan luar biasa. Kelihatan mereka tetap melakukan program yang sudah kami berikan,” tambah Lefundes.

Meski begitu, belum seluruh pemain bisa bergabung dalam sesi latihan. Beberapa nama seperti Nadeo Arga Winata dan Christophe Nduwarugira masih menjalani tugas bersama tim nasional masing-masing. Sementara itu, Mariano Peralta tengah berada di Argentina untuk menyelesaikan urusan pribadi.

Absennya sejumlah pemain tersebut tidak menjadi kendala berarti bagi tim pelatih. Lefundes memastikan seluruh pemain tetap berada dalam jalur program yang telah disusun, sehingga ketika kembali, mereka bisa langsung beradaptasi dengan tim.

Kini, Borneo FC menatap lanjutan kompetisi dengan fokus tinggi. Pada pekan ke-26 mendatang, mereka dijadwalkan menghadapi Madura United FC dalam laga tandang di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (5/4). 

Laga ini diprediksi menjadi ujian penting bagi Pesut Etam dalam menjaga konsistensi performa di papan klasemen.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
