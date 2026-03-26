Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antara
27 Maret 2026, 03.26 WIB

Dipercaya kembali Mengenakan Jersey Berlogo Garuda, Elkan Baggott Siap Bawa Kualitas ke Timnas

Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott berbicara dalam konferensi pers jelang FIFA Series 2026, Kamis (26/3/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

 

JawaPos.com-Bek timnas Indonesia Elkan Baggott menegaskan kesiapan membawa kualitas kepemimpinan, fisik, dan kemampuan bermain bola untuk mendukung performa tim dalam agenda internasional ke depan.

Dalam jumpa pers menjelang pertandingan FIFA Series 2024, Elkan mengungkapkan pengalaman bermain di Inggris dalam beberapa tahun terakhir membantunya berkembang, terutama dalam aspek komunikasi dan organisasi di lapangan.

“Menurut saya, saya cukup vokal, dan saya bisa membantu mengatur apa yang ada di depan saya, apa yang ada di samping saya. Itu sesuatu yang saya pelajari selama beberapa tahun terakhir,” ujar Elkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis.

Ia juga menilai kehadiran pemain-pemain yang berkarier di Eropa turut meningkatkan postur dan kekuatan fisik tim secara keseluruhan.

“Fisikalitas itu, menurut saya ketika pemain datang dalam dua tahun terakhir, tim secara alami menjadi lebih besar dengan pemain Eropa yang bergabung, tapi tentu saja saya membawa tinggi badan itu,” kata pemain yang bermain untuk Ipswich itu.

“Dan ya, saya hanya berpikir kemampuan saya menguasai bola, mudah-mudahan saya bisa menerapkan itu dan membantu bermain dengan gaya yang John (Herdman) inginkan untuk kami mainkan jug,a dan menggunakan kualitas saya untuk mudah-mudahan memberikan performa yang baik untuk diri saya sendiri dan untuk tim,” tutur pemain yang lahir di Bangkok, Thailand, itu.

Elkan terakhir kali membela timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 yang dimainkan di Qatar pada awal tahun 2024. Sejak pertama kali membela timnas Indonesia pada 2021, ia telah 23 kali berseragam tim merah-putih dengan catatan dua gol.

Ia juga merupakan salah satu pemain yang dimainkan pelatih Indonesia saat itu, Shin Tae-yong, saat Indonesia memainkan pertandingan persahabatan melawan Argentina pada Mei 2023. (*)

 

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore