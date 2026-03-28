Antonius Oskarianto Adur
28 Maret 2026, 15.10 WIB

Komentar Mauro Zijlstra Setelah Cetak Gol Perdana untuk Timnas Indonesia

Selebrasi gol dari Mauro Zijlstra ke gawang Saint Kitts &amp; Nevis dalam laga FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Mauro Zijlstra merasa senang bisa mencetak gol perdananya bersama Timnas Indonesia saat mengalahkan Saint Kitts and Nevis di laga pembuka FIFA Series 2026. Laga yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut dimainkan di Gelora Bung Karno, Jumat (27/3).

Setelah mencetak gol, Mauro Zijlstra berbagi perasaannya di sosial media. Dia merasa senang bisa mencetak gol pertamanya dan ingin Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan di laga berikutnya.

"Senang bisa mencetak gol pertama saya untuk Indonesia dan dengan kemenangan ini. Mari kita lanjutkan ini bersama-sama," tulis caption Mauro Zijlstra di unggahan kanal Instagram pribadinya.

Selain itu, Persija Jakarta juga memuji ketenangan Mauro Zijlstra saat mencetak gol pada menit ke-75. "Penyelesaian tenang dari Mauro Zijlstra menambah keunggulan Indonesia!," tulis caption Instagram resmi Persija.

Pada laga melawan Saint Kitts and Nevis, John Herdman tidak langsung menjadikan Mauro sebagai starter. Dia lebih memilih memainkan Ole Romeny dan Ramadhan Sananta sebagai duet penyerang.

Mauro baru diberi kesempatan bermain pada menit ke-72 menggantikan Sananta. Pemain 21 tahun tersebut langsung memberikan dampak positif setelah berhasil menendang bola dengan tenang yang tidak bisa ditepis oleh kiper Saint Kitts and Nevis, Julani Archibald.

Bagi Mauro, gol debutnya itu juga menjadi gol pertamanya yang dicetak di Gelora Bung Karno. Dan untuk pertama kalinya, pemain berdarah Bandung itu bermain di stadion tersebut dalam empat pertandingannya bersama Timnas Indonesia.

Setelah berhasil cetak gol perdana untuk Timnas Indonesia, kini Mauro harus membuktikan ketajamannya bersama Persija. Sebab, dia belum mencetak gol bersama Macan Kemayoran di dua pertandingan.

Timnas Indonesia dipastikan menghadapi Bulgaria di babak final yang dimainkan pada 30 Maret 2026. Apakah Mauro Zijlstra kembali cetak gol di laga tersebut? Patut dinantikan.

Artikel Terkait
Mauro Zijlstra Cetak Gol Perdana di Timnas Indonesia, Persija Jakarta Beri Pujian - Image
Sepak Bola Indonesia

Mauro Zijlstra Cetak Gol Perdana di Timnas Indonesia, Persija Jakarta Beri Pujian

28 Maret 2026, 07.19 WIB

Respons Pemain Persija Jakarta Rizky Ridho dan Mauro Zijlstra Setelah Masuk Skuad Final Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Respons Pemain Persija Jakarta Rizky Ridho dan Mauro Zijlstra Setelah Masuk Skuad Final Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026

22 Maret 2026, 04.56 WIB

Mauro Zijlstra Muncul di Latihan Persija Jakarta! Sinyal Comeback Lawan Dewa United, Bikin The Jakmania Senyum Lebar - Image
Sepak Bola Indonesia

Mauro Zijlstra Muncul di Latihan Persija Jakarta! Sinyal Comeback Lawan Dewa United, Bikin The Jakmania Senyum Lebar

13 Maret 2026, 23.00 WIB

Terpopuler

1

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

2

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

3

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

4

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

5

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

6

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

7

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

8

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

9

5 Weton Ini Disebut Tibo Dunyo, Harta Kekayaannya Tak Habis Tujuh Turunan

10

Ini Alasan John Herdman Pilih Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra untuk Hadapi Bulgaria

