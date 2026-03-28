Komentar Mauro Zijlstra Setelah Cetak Gol Perdana untuk Timnas Indonesia

JawaPos.com - Mauro Zijlstra merasa senang bisa mencetak gol perdananya bersama Timnas Indonesia saat mengalahkan Saint Kitts and Nevis di laga pembuka FIFA Series 2026. Laga yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut dimainkan di Gelora Bung Karno, Jumat (27/3).

Setelah mencetak gol, Mauro Zijlstra berbagi perasaannya di sosial media. Dia merasa senang bisa mencetak gol pertamanya dan ingin Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan di laga berikutnya.

"Senang bisa mencetak gol pertama saya untuk Indonesia dan dengan kemenangan ini. Mari kita lanjutkan ini bersama-sama," tulis caption Mauro Zijlstra di unggahan kanal Instagram pribadinya.

Selain itu, Persija Jakarta juga memuji ketenangan Mauro Zijlstra saat mencetak gol pada menit ke-75. "Penyelesaian tenang dari Mauro Zijlstra menambah keunggulan Indonesia!," tulis caption Instagram resmi Persija.

Pada laga melawan Saint Kitts and Nevis, John Herdman tidak langsung menjadikan Mauro sebagai starter. Dia lebih memilih memainkan Ole Romeny dan Ramadhan Sananta sebagai duet penyerang.

Mauro baru diberi kesempatan bermain pada menit ke-72 menggantikan Sananta. Pemain 21 tahun tersebut langsung memberikan dampak positif setelah berhasil menendang bola dengan tenang yang tidak bisa ditepis oleh kiper Saint Kitts and Nevis, Julani Archibald.

Bagi Mauro, gol debutnya itu juga menjadi gol pertamanya yang dicetak di Gelora Bung Karno. Dan untuk pertama kalinya, pemain berdarah Bandung itu bermain di stadion tersebut dalam empat pertandingannya bersama Timnas Indonesia.

Setelah berhasil cetak gol perdana untuk Timnas Indonesia, kini Mauro harus membuktikan ketajamannya bersama Persija. Sebab, dia belum mencetak gol bersama Macan Kemayoran di dua pertandingan.