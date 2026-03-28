Profil Aleksandar Dimitrov, Pelatih Bulgaria yang Kenyang Pengalaman di Indonesia

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan berjumpa dengan Bulgaria di final FIFA Series 2026. Pertemuan mereka akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3) malam WIB.

Pertemuan itu tentu saja penting bagi kedua negara, termasuk Dimitrov yang ditugaskan membawa pasukannya menghadapi gempuran dan tekanan yang menghimpit jelang pertarungan tersebut.

Betapa tidak, Bulgaria secara peringkat jauh lebih unggul ketimbang Indonesia (120 dunia). Bulgaria kini menempati posisi 85 dunia setelah mengalahkan Kepulauan Solomon, 10-2, di SUGBK, Jumat (27/3).

Namun, kemenangan itu belum menjamin Bulgaria akan mudah menghadapi Indonesia, apalagi bermain di depan ribuan suporter fanatik skuad Garuda yang dipercaya bakal kembali memadati SUGBK nanti.

Dan, situasi itu dibenarkan Dimitrov. Pelatih berpaspor Bulgaria berusia 49 tahun itu paham betul dengan antusiasme suporter di Indonesia.

Dimitrov bukan asal bicara karena dirinya pernah merasakan hal itu saat menjadi pemain profesional sebelum menjadi pelatih. Dia pernah membela Persija Jakarta (2002), dan Persegres Gresik United (2003-2004).

Jadi, dirinya tak kaget dengan suasanan atmosfer di SUGBK, karena pernah mendapatkan dukungan langsung dari The Jakmania di SUGBK maupun stadion lainnya di Indonesia.

Selain pernah aktif membela Macan Kemayoran dan Persegres, dirinya juga pernah menjadi pelatih di Indonesia, yakni menjadi asisten pelatih Persipura Jayapura periode 2006-2007. Kemudian, menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia pada 2007, tepatnya saat Timnas Indonesia dilatih Ivan Kolev.

Artinya, Dimitrov telah menyadari tekanan apa yang bakal dihadapi tim asuhannya di SUGBK nanti. Walau begitu, dirinya memberikan garansi timnya akan memberikan permainan terbaik di laga tersebut.

Tinggal bagaimana kemenangan besar atas Kep. Solomon, salah satu rekor kemenangan terbesar Bulgaria sepanjang sejarah, dapat dipertahankan saat menghadapi Indonesia nanti. "Kami pastinya telah siap," sebut Dimitrov.

Biodata Nama : Aleksandar Kirilov Dimitrov

Kelahiran : Sofia, Bulgaria, 12 September 1976