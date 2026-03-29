Antara
29 Maret 2026, 23.34 WIB

Jay Idzes Sebut Laga Lawan Bulgaria Jadi Ujian Kekuatan Indonesia

KaptenTimnas Indonesia Jay Idzes tampil pada pertandingan melawan Saint Kitts &amp; Nevis dalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com-Kapten timnas Indonesia Jay Idzes mengatakan laga terakhir FIFA Series 2026 melawan Bulgaria adalah untuk menguji kekuatan timnya saat ini yang memasuki era baru bersama pelatih John Herdman.

Indonesia menggilas Saint Kitt dan Nevis 4-0 di laga pertama, namun menurut Idzes, menghadapi Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3) malam, adalah ujian sesungguhnya.

"Tentu ini menjadi laga yang berbeda, standar yang berbeda, dan kami tidak sabar untuk menguji diri kita sendiri melawan tim yang hebat," kata Idzes yang memenangi Men's Player of The Year dari PSSI Awards di Jakarta, Sabtu.

Bulgaria merupakan tim dari Eropa yang sudah tujuh kali bermain di Piala Dunia. Tim asuhan Aleksandar Dimitrov itu juga merupakan tim peringkat 87 dunia, 35 peringkat di atas Indonesia yang ada di peringkat 122 dunia.

Di laga pertama FIFA Series 2026, Bulgaria juga tanpa hambatan karena meraih kemenangan besar ketika membantai Kepulauan Solomon 10-2.

"Kita akan melakukan persiapan seperti yang biasanya kita lakukan. Tentu dengan pelatih yang baru, staf yang baru, dengan perubahan yang baru. Namun, kami sudah tidak sabar untuk melawan Bulgaria, sebuah tim dari Eropa," kata pemain Sassuolo di Serie A Italia tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Idzes juga menanggapi kembalinya Elkan Baggot ke timnas Indonesia setelah dua tahun lamanya tak pernah mendapatkan "Garuda Calling".

Di laga kontra Saint Kitt dan Nevis, Idzes bermain bersama pemain Ipswich Town tersebut untuk pertama kalinya. Keduanya turun sejak menit awal dalam formasi 4-4-2 yang digunakan Herdman.

"Pria yang besar, dia sangat tinggi. Bahkan, dia lebih tinggi daripada saya. Sejujurnya, dia adalah pria yang mengagumkan dan itu sudah saya lihat serta dengar dari pemain lain," kata Idzes.

"Dia menunjukkannya dengan baik. Dia sangat vokal, dan saya pikir dia adalah pemain yang sangat bagus. Dan, saya pikir dia akan sangat membantu kami di masa depan," tambah dia. (*)

