Muhammad Imaduddin Suria Saputra
31 Maret 2026, 23.47 WIB

Penyebab Penalti untuk Bulgaria, Kevin Diks Banjir Hujatan Warganet di Instagram

Bek Timnas Indonesia Kevin Diks pada pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemain Timnas Indonesia, Kevin Diks, menerima komentar negatif hingga hujatan dari warganet melalui kolom komentar di akun Instagram pribadinya. Hal tersebut diduga lantaran pemain Borussia Monchengladbach tersebut menjadi penyebab dihadiahkannya tendangan penalti untuk Bulgaria.

Indonesia harus mengakui keunggulan Bulgaria pada final FIFA Series 2026 dengan skor tipis 1-0, Senin (30/3) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Gol tunggal Marin Petkov melalui titik putih menjadi pembeda di laga ini.

Bulgaria mendapatkan hadiah penalti setelah Kevin Diks melakukan pelanggaran terhadap Zdravko Dimitrov pada menit ke-35. Marin Petkov yang maju sebagai eksekutor mampu menjalankan tugasnya dengan sempurna.

Menjadi penyebab penalti untuk lawan, sontak membuat Kevin Diks menjadi sasaran komentar negatif warganet di dunia maya melalui akun Instagram @kevindiks2.

"Dibesar-besarkan media," tulis salah satu warganet di kolom komentar.

"Pemain bapuk," tulis lainnya.

"Lu kenapa nyeleding (sliding tackle) sih diks?"

"Biang masalah di timnas, kemarin gagal penalti, sekarang malah blunder ngasih penalti ke lawan."

"Blunder terus," tulis warganet.

Sejak mendapatkan kewargangeraan Indonesia pada 8 November 2024, Kevin Diks mengalami pasang surut performa bersama tim nasional. Menjalani debut saat melawan Jepang pada putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Diks hanya bermain selama 41 menit karena mengalami cedera lutut. Ia pun absen saat bertemu Arab Saudi empat hari berselang.

Kemudian saat bertemu Australia pada Maret 2025, Diks gagal mengeksekusi penalti setelah sepakannya membentur tiang gawang. Di laga tersebut, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor telak 5-1.

Performa terbaik mantan pemain FC Copenhagen hadir saat Indonesia berlaga di putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi. Meski kalah dengan skor 3-2, Diks mampu mencetak dua gol bagi Indonesia melalui titik putih.

