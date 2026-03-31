Hector Souto Targetkan Timnas Futsal Tembus Semifinal ASEAN Futsal 2026

JawaPos.com-Pelatih timnas futsal Indonesia Hector Souto menargetkan timnya menembus semifinal Kejuaraan ASEAN Futsal (dulu bernama Piala AFF Futsal) 2026 yang digelar di Thailand pada 5-13 April.

Kendati menargetkan menembus semifinal, kata Souto, jika timnya tak mencapai babak itu pun ia tetap akan puas selama timnya bermain bagus.

"Dan mengenai target untuk mencapai setidaknya semifinal, dan bukan berarti setidaknya, saya pikir. Saya ingin kita mencapai semifinal, tetapi bahkan jika kita tidak mencapai semifinal, jika kita bermain bagus, saya akan puas," kata Souto dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

"Karena hasilnya, kita tidak pernah tahu. Mungkin Anda berpikir Anda bisa menang, dan terkadang permainan menjadi kacau dan Anda tidak bisa menang," katanya menambahkan.

Untuk mempersiapkan tim menuju turnamen itu, Souto telah memanggil 19 nama yang kini sedang menjalani pemusatan latihan sebelum berangkat ke Thailand. Nama-nama yang dibawa Souto bukan skuad terbaik yang ia turunkan di Piala Asia Futsal 2026.

Dari 19 nama ini, hanya ada dua nama yang tersisa dari penampilan bersejarah Indonesia saat menjadi finalis di turnamen futsal Asia dua bulan lalu itu. Dua nama ini adalah Dewa Rizki dan Yogi Saputra.

"Tetapi target saya adalah memberi mereka kesempatan untuk membuktikan diri dalam kompetisi nyata, bukan hanya dalam pertandingan persahabatan atau turnamen persahabatan."